Drei Tore für Johannes Eggestein beim halben Comeback

Hannover - Ein Spiel gegen Alt-Stars – gilt das schon als Comeback? Vielleicht als ein halbes, die zweite Hälfte muss Johannes Eggestein dann nach der Sommerpause nachreichen.

In Hannover stand der 19-Jährige im Benefizspiel Mertesacker kontra Fritz jedenfalls das erste Mal seit seiner am 9. März erlittenen Syndesmoseverletzung wieder in einem Fußball-Spiel auf dem Platz. Und es lief gut für den Stürmer – nicht nur wegen seiner drei Tore, mit der er „Clemens' Werderanern“ noch das 7:7-Remis rettete.

Wichtiger als die Treffer war die Erkenntnis, dass das Fußgelenk keine Probleme mehr bereitete. „Ich schütze mich zwar noch mit einem Tapeverband, aber eigentlich ist alles gut. Ich spüre nichts mehr“, sagte er. Das Syndesmoseband war bei Eggestein nur angerissen, deshalb wurde er deutlich schneller fit als Clemens Fritz, bei dem das Band komplett durch war.

Ehre für Eggestein im Team zu stehen

Der neue Bremer Ehrenspielführer stand deshalb beim eigenen Benefizkick nur am Rand, während Eggestein als Team-Teenie gegen die Helden der Vergangenheit antrat. Wovon er ehrlich begeistert war: „Es ist etwas Cooles, mit solchen Persönlichkeiten wie Tim Wiese, Ailton und Ivan Klasnic in einer Mannschaft zu spielen. Es freut mich, sie alle zu treffen.“

Johannes Eggestein bildete mit seinem Bruder Maximilian (20) die Abteilung „Jugend forscht“ auf dem Platz – allerdings spielten beide mit angezogener Handbremse. „Wir haben uns angepasst“, lachte Maximilian, der es aber als „Ehre“ empfand, mit den „Leuten aus den glorreichen Werder-Zeiten“ gespielt haben zu dürfen: „Früher habe ich die nur im Fernsehen gesehen.“

Merte's 96-Freunde und Clemens' Werderaner trennen sich 7:7 Zur Fotostrecke

Nur zur Verdeutlichung: Als Ailton, Ivan Klasnic und Frank Baumann mit Werder das Double gewannen, war Maximilian Eggestein sieben Jahre alt, und Johannes ging noch in den Kindergarten. Jetzt sind die beiden die Zukunft bei Werder Bremen.

Johannes will den Sprung schaffen

Maxmilian hat den Sprung in die Bundesliga schon geschafft, Johannes soll in der kommenden Saison nachziehen. Seine Verletzung hat das bis jetzt verhindert. Doch die neue Spielzeit bietet die nächste Chance.

Und für die wird der U 23-Stürmer alles geben – zum Beispiel schon vor den meisten anderen loslegen: „Ich werde sieben bis zehn Tage vor dem Trainingsstart mit meinem Programm anfangen, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Dann ist es das Ziel, hundertprozentig fit zu werden und mich für Einsätze anzubieten“, sagt Johannes Eggestein, der im Konzept von Werder-Sportchef Frank Baumann fest eingeplant ist.

Konkurrenz wird groß sein

Unklar ist nur, wie viele Stürmer in der kommenden Saison mit ihm um einen Platz im Kader konkurrieren werden. Werder sucht noch einen Top-Mann für die Sturm-Zentrale – also für den Bereich, in dem auch Johannes Eggestein am liebsten wirkt.

„Wir wollen ihn in der kommenden Saison noch näher an die Bundesliga heranführen, er soll seine ersten Einsätze bekommen“, erklärt Baumann zwar, „aber über seine Möglichkeiten und Chancen kann ich noch nichts sagen. Es ist ein Unterschied, ob er drei oder sechs Stürmer vor sich hat.“

csa

Quelle: WerderStube