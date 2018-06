DFB-Pokal: Werder trifft auf Wormatia Worms

Dortmund - Der erste Pflichtspiel-Gegner der Saison 2018/2019 steht fest: Werder Bremen trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Wormatia Worms aus der Regionalliga Südwest.

Das hat die Auslosung am Freitagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergeben. „Losfee“ war Moderatorin Palina Rojinski. Die Auslosung wurde im Anschluss an das WM-Testspiel zwischen Deutschland und Saudi-Arabien von der ARD übertragen. Die erste Hauptrunde wird zwischen Freitag, 17. August, und Montag, 20. August, ausgespielt. Die genaue Terminierung der einzelnen Spiele steht noch aus. Wormatia Worms (Rheinland-Pfalz) als klassentieferer Club hat Heimrecht.

Erste Pokal-Runde für Werder traditionell schwer

In der vergangenen Saison hatte es Werder nach Siegen gegen die Würzburger Kickers (3:0), die TSG 1899 Hoffenheim (1:0), und den SC Freiburg (3:2) bis ins Viertelfinale geschafft. Dort war gegen Bayer 04 Leverkusen (2:4) Endstation.

Die Rollenverteilung ist in diesem Jahr natürlich wieder eindeutig, die erste Runde ist für Werder allerdings schon traditionell ein hartes Pflaster. In den vergangenen sieben Jahren schieden die Bremer viermal bereits im ersten Spiel gegen einen klassentieferen Gegner aus, zuletzt vor zwei Jahren gegen die Sportfreunde Lotte (1:2). Davor scheiterten die Grün-Weißen am 1. FC Saarbrücken (2013/14), an Preußen Münster (2012/13) und dem 1. FC Heidenheim (2011/12).

Werders Nachbarverein, der BSC Hastedt aus der Bremen-Liga, empfängt in der ersten Runde Borussia Mönchengladbach.

Quelle: DeichStube