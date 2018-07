Kohfeldt: „Das darf nicht passieren"

Deutliche Worte des Werder-Trainers

+ © gumzmedia Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt hat nicht gefallen, was er im ersten Test des Tages gegen RW Essen gesehen hat. © gumzmedia

Essen - Werder-Coach Florian Kohfeldt kam sofort zur Sache, redete nach dem Blitzturnier in Essen nicht über den 1:0-Sieg im gerade erst zu Ende gegangenen Spiel um Platz drei gegen Premier-League-Club Huddersfield Town, sondern sofort über die 0:1-Blamage gegen Viertligist RW Essen im Halbfinale. „Das geht so nicht. Das darf nicht passieren, egal, in welchem Zustand wie hier ankommen.“