„Die Eggesteins laufen nicht davon“

Von Thomas Schaaf. Wie kommt ein Talent in die Bundesliga? Da gibt es verschiedene Wege. Natürlich wünscht man sich den optimalen Verlauf, dass es ein junger Spieler ganz früh schafft und sich auch festbeißt. Aber das ist sehr schwer und daher auch sehr selten.

Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an, wann ein Talent wirklich so weit ist – und zwar nicht nur für einen Einsatz. Wir wollen, dass sich unsere jungen Spieler wirklich als Profi etablieren können. Maximilian Eggestein ist da ein sehr gutes Beispiel. Ihm folgt nun Johannes Eggestein, Josh Sargent ist ebenfalls auf einem guten Weg wie auch Manuel Mbom, Jan-Niklas Beste, Fridolin Wagner oder Luca Plogmann.

Es gibt einen tollen Austausch zwischen Profis und Nachwuchs. Die Verzahnung ist sehr gut. Das liegt auch an Florian Kohfeldt. Er ist ein Cheftrainer, der sich sehr für den Nachwuchs interessiert. Was kann es für ihn Schöneres geben, als mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und dabei noch eigene Talente auf dem Platz stehen zu sehen? Das ist Werder Bremen.

Die beiden Eggesteins muss man hervorheben

Dabei geht es auch um Geduld – und zwar bei allen Beteiligten. Die beiden Eggesteins muss man dabei einfach hervorheben. Sie wollen sich durchsetzen, ihren Weg gehen und laufen nicht vor der Konkurrenz davon. Sie lassen sich auch durch die hohe Erwartungshaltung nicht verrückt machen, sondern arbeiten weiter. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie erfolgreich sind.

Bei Maximilian ist das schon länger der Fall, er hat sich etabliert. Johannes muss seine guten Leistungen bestätigen und sich gleichzeitig weiterentwickeln. Das ist ein spannender Prozess. Er weiß das, weil er mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Deswegen sind seine Aussichten auch sehr gut.

Und er kann von Claudio Pizarro profitieren. Ich weiß noch, dass bei Claudios Verpflichtung moniert wurde, dass er nun ein Talent wie Johannes blockieren könnte. Das ist Quatsch. Gegen Wolfsburg hat Claudio das erste Bundesliga-Tor von Johannes vorbereitet, gegen Flensburg standen sie zusammen in der Startelf. Jeder Spieler hat seine eigenen Möglichkeiten und muss sich im Team durchsetzen.

Das gilt auch für Josh Sargent. Natürlich ist die Konkurrenz bei den Profis sehr, sehr groß. Aber er hat die nötige Geduld. Josh ist wirklich ein guter Junge. Er zeigt so viel Engagement, Leidenschaft und Willen auch bei den Spielen der U23, das ist schon enorm. Er wird seinen Weg gehen.

Natürlich habe auch ich mich über diese deutliche 2:6-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen gewundert – und natürlich an 2004 erinnert. Damals war ich richtig sauer, obwohl wir schon Meister waren. Mir war es peinlich, dass wir uns so präsentiert hatten. Aber ich konnte die Jungs auch verstehen, die waren einfach noch in Partylaune.

Eine 2:6-Niederlage kann mal passieren

Das aktuelle 2:6 hatte etwas andere Gründe. Die Fehlerquote war einfach zu hoch und der Gegner an diesem Tag ziemlich stark. So ein Spiel kann durchaus mal vorkommen. Umso wichtiger war es, dass im Pokal gegen Flensburg eine sehr konzentrierte Leistung folgte. Die wird auch in Mainz nötig sein. Das ist ein Gegner, der viele Punkte liegengelassen hat. Ich freue mich auf das Spiel, weil es Spaß macht, unserer Mannschaft zuzuschauen.

Zur Person: Erst Spieler (1978 bis 1995), dann Trainer (1999 bis 2013), jetzt Technischer Direktor (seit 1. Juli 2018) – mehr Werder, als Thomas Schaaf (57) es zu bieten hat, geht nicht.

