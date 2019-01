Daniels Deich-Safari: Harter Job für „Middndööörp“

Johannesburg - Wussten Sie, dass Innenverteidiger Thato Tshiliso Mokeke nach monatelanger Vereinssuche und großer Sorge um seine Karriere nun endlich wieder glücklich ist?

Bei Chippa United will der 28-Jährige wieder durchstarten. Oder wussten Sie, dass Flavio Bento seinem Berater Ashley Kotzin inzwischen eine Mitschuld für die drei Seuchen-Jahre bei den Mamelodi Sundowns zuspricht? Nein? Dann dürfte das daran liegen, dass Sie nicht zu den Lesern von „Soccer Laduma“ zählen. In der 1104. Ausgabe von Afrikas größter Fußballzeitung hätten Sie es problemlos nachlesen können.

24 Seiten, gedruckt auf Zeitungspapier und proppenvoll mit Spielerporträts, Analysen, Tabellen und Spielberichten - all das gibt es hier am Kiosk für 3,90 Rand, umgerechnet sind das 25 Cent. Ein unschlagbarer Preis. Bereits seit „22 years of passion“, wie es auf der ersten Seite heißt, versorgt das Blatt die afrikanischen Fans einmal im Monat mit allen wichtigen (und unwichtigen) Soccer-News. Auf den aktuellen Titel hat es ein auch in Deutschland sehr bekanntes Gesicht geschafft: Ernst Middendorp, der hier „Middndööörp“ ausgesprochen wird.

„Soccer Laduma“: Kein Wort über Werder-Test gegen die Kaizer Chiefs

Seit Mitte Dezember ist der 60-Jährige wieder als Trainer für den Erstligisten Kaizer Chiefs verantwortlich, für sechs verschiedene Vereine hat er in Afrika schon gearbeitet. Die Chiefs soll er nun aus dem Formtief führen - bei „Soccer Laduma“ haben sie daran noch Zweifel. „Is Middendorp the right man for Chiefs?“, titelt das Blatt. Die Antwort auf Seite 13: Schwer zu sagen.

Über das Testspiel der Chiefs gegen Werder an diesem Sonntag steht in dem langen Artikel übrigens kein Wort. Ist das respektlos? Oder einfach nur unaufmerksam? Sei es drum, ärgern sollten sich die Bremer Profis darüber jedenfalls nicht. Es gibt deutlich Schlimmeres im Leben, zum Beispiel Phasen, in denen die gesamte Karriere auf dem Spiel steht. Fragen Sie doch mal bei Thato Tshiliso Mokeke nach.

