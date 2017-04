Fritz lässt Zukunft weiter offen

Wolfsburg - Während die Teamkollegen nach dem 2:0-Erfolg gegen Hertha BSC einen freien Tag genossen, stand für Werders verletzen Kapitän Clemens Fritz am Sonntagvormittag ein Termin auf dem Programm.

Der 36-Jährige war in der Fußball-Talksendung „Doppelpass“ zu Gast und sprach dort über Werders Höhenflug, die Europa League, Trainer Alexander Nouri und seine persönliche sportliche Zukunft. Im Sommer läuft Fritz' Vertrag bei Werder aus. Ob er noch ein Jahr dranhängt, ließ er weiterhin offen. „Ich möchte jetzt erstmal gesund werden. Dann werde ich in meinen Körper reinhören, und es wird zeitnah eine Entscheidung geben“, sagte er im Gespräch mit Moderator Thomas Helmer.

Im Heimspiel gegen Darmstadt hatte sich Fritz Anfang März einen Syndesmosebandriss zugezogen, von dem er sich derzeit erhohlt. In dieser Saison wird er nicht mehr zum Einsatz kommen. Fest steht bereits, dass Fritz nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn ins Management des Vereins wechselt.

+ Für Clemens Fritz (r.) hat Werders Aufschwung viel mit der Arbeit von Trainer Alexander Nouri zu tun. © Screenshot: Sport 1

Dass Werder seit Wochen die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga ist und plötzlich sogar vor dem Einzug in die Europa League steht, hat für Fritz viel mit der Arbeit von Trainer Nouri zu tun. „Er hat eine sehr gute Ansprache und arbeitet akribisch auf dem Trainingsplatz“, lobte der Mittelfeldspieler. Nouri sei in seiner Art „sehr ruhig, kann aber auch laut werden“. Selbst nach dem schlechten Start ins Jahr 2017 habe der Coach weiter an seine Philosophie geglaubt.

Den 2:0-Sieg in Mainz, sprich den Beginn der Bremer Serie, bezeichnete Fritz als „kleinen Löser“. Die Mannschaft habe es geschafft, ihre Defensivschwäche in den Griff zu bekommen. „Wir haben jetzt eine gute Mischung und können ein Spiel auch mal kontrollieren“, berichtete Fritz. Nouri präsentiert sich laut Aussage seines Kapitäns während der täglichen Arbeit als Kumpeltyp. „Er ist sehr nah dran an der Mannschaft“, erklärte und verriet, dass die Spieler ihren Chef allesamt duzen.

Auch wenn er selbst dabei nicht mehr mithelfen kann - Fritz und Werder haben jetzt nur noch ein Ziel: die Europa League. „Wir haben die Möglichkeit dazu“, sagte der gebürtige Erfurter - und schob direkt hinterher: „Wenn du da oben bist, willst du natürlich auch mehr.“

