Zu früh erinnert

Happy Birthday, Claudio Pizarro! Zum 40. Geburtstag des Werder-Stürmers haben zwei DeichStuben-Reporter mal in ihren Erinnerungen nach persönlichen Pizarro-Erlebnissen gekramt. Herausgekommen sind Geschichten von einem echten Picasso - pardon: Pizarro - und einem unvergesslichen Stadionbesuch- Teil 2 von Daniel Cottäus.

Lange hat es nicht gedauert. Nötig waren vielleicht vier, fünf Minuten intensiven Nachdenkens, dazu ein paar alte Fotos - dann waren die Bilder aus dem September 1999 wieder da. Diffus zwar und bruchstückhaft, aber so ist das nun mal mit Erinnerungen. Sind sie einem auch noch so lieb, sie verblassen irgendwann. Einige verschwinden ganz, andere bleiben für immer. So wie diese hier: September 1999, mein Vater und ich, damals 13 Jahre alt, sehen unseren ersten Werder-Sieg im Weserstadion, 5:0 gegen Kaiserslautern. In der Hauptrolle: Claudio Pizarro, für den es damals das erste Spiel in Bremen ist.

Es ist heute knapp sieben Monate her, da habe ich diese Erinnerung aufgeschrieben. „Pizza mit Papa“ heißt der Text, der in der DeichStube veröffentlicht wurde und dessen Anlass, das weiß ich heute, null und nichtig war. Kennen Sie das, wenn Sie jemandem versehentlich zu früh zum Geburtstag gratulieren? Ganz schön peinlich. Jemanden zu früh in Richtung Rente zu verabschieden, ist es aber auch. Genau das ist mir passiert.

Altmeister Pizarro hat noch nicht genug

26. Spieltag der vergangenen Saison, Werder empfängt den 1. FC Köln, in dessen Reihen der inzwischen 39-jährige Pizarro steht. Der Volksheld, die Legende, der Mann, dem sie am Deich auf ewig Lieder singen werden, kehrt noch einmal zurück. Für den wirklich allerletzten Auftritt auf der Bühne Weserstadion. Auf seiner Bühne. Mein Gedanke: Wenn es jetzt nicht an der Zeit ist, gedanklich in den September 1999 zurückzukehren, dann ist es das nie mehr.

Ich begann meinen Text. Sätze daraus wie: „Für den Peruaner wird es die finale Rückkehr“ oder „Er wird den Bremer Rasen zum letzten Mal betreten“ lachen mich längst spöttisch an, wenn ich sie lese. Im Sommer 2018 kehrte Pizarro zu Werder zurück. Zum fünften Mal und einfach so.

Fast unbemerkt machte sich der Altmeister Ende Juli bei hochsommerlichen Temperaturen auf den Weg zu seiner ersten Trainingseinheit für Werder. Wieder einmal. Erst am Morgen war seine Verpflichtung öffentlich geworden, nur eine handvoll Fans nahm Pizarro in Empfang. Ballnetz über der Schulter, Trinkflasche in der Hand und dieses Lächeln im Gesicht, das er in meiner Erinnerung schon 1999 getragen hat.

Damals noch nicht eingerahmt von dichtem Bart und deutlich schüchterner, deswegen aber nicht weniger charismatisch. „Sehr gut, sehr gut“, antwortete Pizarro auf die Frage, wie es sich anfühle, zurück in Bremen zu sein. Dann betrat er den Trainingsplatz, so wie er es unzählige Male zuvor getan hatte. Und - so schien es in der sengenden Hitze für einen kurzen Moment - wie er es bis in alle Ewigkeit tun würde. Ich jedenfalls schreibe vorher keinen sportlichen Nachruf mehr. Ausgeschlossen.

Quelle: DeichStube