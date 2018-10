Happy Birthday, Claudio Pizarro! Zum 40. Geburtstag des Werder-Stürmers haben zwei DeichStuben-Reporter mal in ihren Erinnerungen nach persönlichen Pizarro-Erlebnissen gekramt. Herausgekommen sind Geschichten von einem echten Picasso - pardon: Pizarro - und einem unvergesslichen Stadionbesuch- Teil 1 von Carsten Sander.

Das Trikot liegt längst irgendwo zwischen andere gequetscht in einer Ecke des Kleiderschranks. Vielleicht zwischen denen von Olympiakos Piräus und Dinamo Zagreb oder von Real Madrid und dem FC Chelsea – (gekaufte) Mitbringsel von Bremer Champions-League-Reisen. Aber das Trikot, um das es geht, hat nix gekostet, trotzdem war ich mir sicher, dass es mal sehr, sehr wertvoll werden könnte. Denn es war das Trikot, das Claudio Pizarro in seinem wirklich allerallerallerletzten Spiel für Werder Bremen getragen hatte. Damals am 17. Mai 2012 in Cuxhaven. Jedenfalls dachte ich, dass es sein allerallerallerletztes Spiel gewesen war.

Pizarro-Rückkehr? Doch nicht mehr in dem Alter

7:1 gewann Werder die Partie, die Teil und Abschluss der „Nachspielzeit“ – also der Tingeltour über die Dörfer nach Saisonende – war. Claudio Pizarro spielte mit, traf noch zweimal und winkte dann nach seiner Auswechslung allen zu, klatschte mit Trainer Thomas Schaaf ab, umarmte Sportchef Klaus Allofs. Es war klar, er würde nicht wiederkommen. Sein erneuter Wechsel zum FC Bayern stand fest, er war 33 Jahre alt und damit am Ende seiner Karriere angekommen. Rückkehr? Doch nicht mehr in dem Alter.

Deshalb wähnte ich einen kleinen Schatz in den Händen, als ich plötzlich Pizarros im Spiel getragenes orangefarbenes und durchgeschwitztes Trikot in den Händen hielt. Wow! Ein echter Pizarro – das ist doch wie ein echter Picasso, oder? Nachdem Torsten Frings ein Jahr zuvor bei seinem Abgang an gleicher Stelle demonstrativ sein Trikot an Thomas Schaaf verschenkt hatte, hatte ich auch von Pizarro eine ähnliche Geste erwartet. Als er dann mit dem Shirt in der Hand von der Umkleidekabine Richtung Teambus schlurfte, habe ich gefragt. „Claudio, wer bekommt dein Trikot?“ Antwort: „Du!“

Kurz hat er gegrinst und ist dann im Bus verschwunden. Ich gebe zu: Die Überraschung war groß, der Neid der Umstehenden auch. Ein kleiner Junge schaute mich mit großen Augen an, ich hätte das Trikot wohl an ihn weiterverschenken sollen. Es wäre eine gute Geste gewesen. Aber ich gebe zu: der Gedanke, es selbst im Schrank zu haben oder sogar mal zu tragen (eine erfolgreiche Power-Diät vorausgesetzt), war schick. Irgendwann hätte ich es dann dem Wuseum vermachen wollen. Hier, der letzte Pizarro für eure Vitrine!

Aber 2015, drei Jahre später, war Claudio Pizarro dann doch wieder da. Neue Spiele, neue Trikots, mein Schatz im Schrank plötzlich völlig entwertet. Einmalig? Besonders? Nix davon. Jetzt nicht mehr. Ich habe das Trikot dann mal einer Nachbarin für einen Stadionbesuch ausgeliehen. Sie sah gut drin aus. Immerhin etwas.

Quelle: DeichStube