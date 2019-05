Offiziell! Pizarro hängt noch ein Jahr dran

Bremen - Jetzt ist es entschieden, jetzt ist es offiziell, was sich so viele Fans gewünscht haben: Claudio Pizarro hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert und hängt noch ein weiteres Jahr als aktiver Fußballer dran.

Das hat der Club vor dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig bekanntgegeben. Bei der Vermeldung via Videobotschaft ging ein Jubel durchs Weserstadion, als hätte Werder gerade das Siegtor zur Meisterschaft geschossen. „Wir haben uns mit Claudio grundsätzlich über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt und werden in den kommenden Tagen einen entsprechenden Vertrag unterschreiben“, teilt Werder-Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ mit. „Die Erfahrung und Ausstrahlung, die Claudio auf und neben dem Platz ein- und mitbringt, kann weiterhin ein wichtiger Faktor in der Saison sein.“

Pizarro selbst sagt: „Ich habe immer betont, dass ich die Entscheidung, ob ich weitermache oder aufhören werde, davon abhängig mache, was mein Körper mir sagt. Ich fühle mich gut, daher freue ich mich, dass ich noch eine weitere Saison bei Werder spielen darf. Wir haben in dieser Saison eine fantastische Entwicklung genommen, die noch nicht zu Ende ist. Davon möchte ich weiterhin ein Teil sein.“

Pizarro kann Werder immer noch weiterhelfen

Pizarro hatte bereits kürzlich erklärt, noch ein Jahr bei Werder dranhängen zu wollen. Und Pizarros Pläne decken sich mit denen von Werder. Nach den Vertragsverlängerungen mit Johannes und Maximilian Eggestein haben die Bremer nun einen weiteren Pflock für die kommende Saison eingeschlagen.

Trotz seiner bereits 40 Jahre hatte der Stürmer auch in der laufenden Saison noch bewiesen, dass er Werder weiterhelfen kann. Trainer Florian Kohfeldt ist ein erklärter Fan des Pizarro-Effekts, wenn die Stürmer-Legende eingewechselt wird und ein Ruck durchs Stadion und die Mannschaften geht.

In der fast abgelaufenen Spielzeit 2018/2019 kam Pizarro auf 25 Einsätze und vier Tore, im DFB-Pokal kamen noch vier Einsätze und zwei Treffer dazu. Ganz wichtig waren dabei etwa sein Rekordtor beim 1:1 in Berlin (Pizarro wurde ältester Torschütze der Bundesliga-Geschichte) oder die Treffer gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale und zuletzt beim 2:2 in der Liga.

