Pizarro bestätigt: Ich will bei Werder bleiben

Claudio Pizarro will noch ein Jahr Fußball spielen - am liebsten bei Werder Bremen.

Bremen – Seine Lust auf Fußball ist ungebrochen. „Wenn ich könnte, würde ich nie damit aufhören“, sagt Claudio Pizarro in einem Interview mit „MeinWerder“.

Aber weil er längst jenseits der 40 ist, naht die Zeit des Karriereendes. Doch das wird nicht in diesem Sommer kommen, das scheint mittlerweile sehr sicher. Die DeichStube hatte bereits am Montag berichtet, dass zwischen der Stürmer-Legende und Werder Bremen nur noch Kleinigkeiten zu klären sind, damit es noch eine weitere gemeinsame Saison geben wird.

Verlängerung mit Pizarro: Wann meldet Werder Vollzug?

Nun bestätigt Pizarro in dem Interview seine Bereitschaft, noch eine Spielzeit in Bremen dranzuhängen. „Ich habe die Idee im Kopf, noch ein Jahr zu spielen“, sagt Pizarro und ergänzt, er müsse „erst mit den Verantwortlichen hier im Verein reden, welche Pläne sie haben.“ Die Pläne des SV Werder decken sich aber mit denen Pizarros.

Wann Vollzug gemeldet wird? Pizarro sagt, dass er es gerne „innerhalb des nächsten Monats“ wissen möchte, wie es weitergeht. So lange wird er aber gar nicht warten müssen. Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte am Samstag nach dem 2:2 gegen Borussia Dortmund erklärt, dass es vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig (18. Mai) eine Entscheidung geben wird.

Schon gelesen? Der unzufriedene Kruse und Kohfeldts Konter

Wie wertvoll Pizarro auch mit mehr als 40 Jahren noch sein kann, hatte er kurz zuvor mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand bewiesen. Mit diesem Tor schraubte er den Rekord des ältesten Bundesliga-Torschützen auf 40 Jahre, 213 Tage. Und ein Ende ist offenbar nicht in Sicht.

Pizarro hält es sogar mit Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der unlängst gemutmaßt hat, der Peruaner könne sogar noch mehrere Jahre in der Liga mithalten. „Ich glaube ja“, sagte er: „Ich fühle mich sehr gut.“ Auf keinen Fall will Pizarro jetzt schon darüber nachdenken, ob er nach seiner aktiven Zeit als Repräsentant für die Bayern, für Werder oder für irgendwen arbeiten wird. „Nach dem Karriereende werde ich mir die Möglichkeiten ansehen und eine Entscheidung treffen. Aber in Ruhe. Ich muss mich jetzt nicht beeilen.“

(csa)

Quelle: DeichStube