Pizarro: „Mein Zuhause ist Deutschland“

Bremen - Claudio Pizarro ist Peruaner, hat italienische Vorfahren und lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Jetzt wird der Mann mit drei Pässen Botschafter für eine Einbürgerungskampagne der Stadt Bremen.

Die Auftaktveranstaltung der Aktion am Dienstag verpasste der Stürmer zwar krankheitsbedingt, via Pressemitteilung erklärt er nun: „Ich habe in Deutschland vor zwanzig Jahren meine zweite Heimat gefunden. Mein ältester Sohn und meine Tochter sind in Bremen zur Welt gekommen, mein jüngster Sohn wurde in München geboren. Meine Heimat ist zwar Peru, doch unser Zuhause ist Deutschland.“ Auch nach der aktiven Karriere soll Deutschland der Lebensmittelpunkt des Stürmers bleiben.

Pizarro wirbt für deutsche Staatsangehörigkeit

Und Pizarros Verbindung zu seiner Wahlheimat wird noch enger. Der 40-Jährige wirbt nun für die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 36.000 Menschen in Bremen erfüllen die Voraussetzungen, sich einbürgern zu lassen, die Einbürgerungsquote ist allerdings stark rückläufig. Dagegen will der Bremer Senat vorgehen. Die Einbürgerung sei „ein wichtiger Meilenstein für eine gelungene Integration“, teilt Bürgermeisterin Karoline Linnert mit.

Als Legende in Bremen wird Pizarro nun Gesicht der Einbürgerungskampagne. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) freut sich „ganz besonders, dass sich einer der prominentesten Fußballer der deutschen Bundesliga bereit erklärt hat, unsere Kampagne zu unterstützen.“

