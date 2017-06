So lief es bei den Ex-Werder-Profis

Bremen - Von Maik Hanke. Von China bis Ungarn: So lief es bei den Spielern, die Werder im vergangenen Sommer und der Winterpause verlassen haben.

Jannik Vestergaard: Der Däne wechselte im vergangenen Sommer für 12,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach. Zwar hatte er ein paar Startschwierigkeiten, kam zunächst ein paar Mal nur von der Bank. Dann wurde Vestergaard aber zum Fels in der Brandung in der Gladbacher Abwehr, stand letztlich in jedem der 34 Bundesliga-Spiele auf dem Platz. Seiner Rückennummer 4 verlieh er eine besondere Note: vier Saisontore, vier Champions-League- und vier Europa-League-Einsätze. Eine gute Bilanz – auch wenn Gladbach die Saison als Tabellen-Neunter hinter Werder abschloss.

Guter Wechsel für den Spieler? Ja

Anthony Ujah: Für zwölf Millionen Euro ging der Nigerianer nach nur einem Jahr bei Werder zum Lianong FC nach China, wo bereits der Ex-Bremer Assani Lukimya spielt. Sportlich war der Wechsel sicher keine Weiterentwicklung, dafür macht Ujah jetzt ordentlich Reibach. Der Stürmer konnte in 24 Einsätzen sechs Mal einnetzen. Liaoning wurde in der Chinese Super League Zehnter. Das ist auch die aktuelle Platzierung des Clubs. "Der Start im letzten Sommer war etwas schwierig", sagte Utah gegenüber "werder.de" - und erklärte auch, warum: "Hier war die Saison in vollem Gange, ich hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft und war vor dem Wechsel im Urlaub. Aber ich fühle mich hier wohl. Liaoning ist eine schöne Stadt, hier kann man es gut aushalten."

Guter Wechsel für den Spieler? Jein

Alejandro Galvez: Der 27-jährige Spanier ging zum SD Eibar in sein Heimatland. Die Bremer bekamen für ihn 1,5 Millionen Euro. Sportlich hat Galvez der Wechsel nicht so viel gebracht, wie er sich erhofft hatte. 19 Mal stand er in der Primera Division zwar auf dem Platz, wurde dabei aber oft ein- oder ausgewechselt. Erst im Saisonendspurt kam ein wenig mehr Konstanz in seine Einsätze. Eibar wurde am Ende Tabellenzehnter.

Guter Wechsel für den Spieler? Nein

Felix Kroos: Der 25-Jährige spielte vor seinem festen Wechsel bereits ein halbes Jahr lang per Leihe für Union Berlin, im Sommer verpflichteten ihn die Berliner dann für 500 000 Euro fest. Der Wechsel war das Beste, was Kroos passieren konnte. "Ich bin hier unheimlich glücklich", sagte er gegenüber der WerderStube. "Viele Vereine bezeichnen sich als Familie, aber hier wird es wirklich gelebt – von der Putzfrau bis zum Präsidenten, und dazu noch die Fans." Kroos war in der vergangenen Saison absoluter Leistungsträger, wurde Kapitän und spielte mit den Eisernen bis zuletzt um den Bundesliga-Aufstieg.

Guter Wechsel für den Spieler? Ja

Oliver Hüsing: Der Junge aus Bühren (Landkreis Cloppenburg) wagte den Neustart in Ungarn bei Ferencvaros Budapest. Hüsings Integration dauerte lange, dann warf ihn eine Verletzung zurück. Erst in der zweiten Saisonhälfte mauserte sich der 24-Jährige zum Stammspieler, fand nach einer Pause, die ihm Trainer Thomas Doll gönnte, aber nicht wieder in die erste Elf zurück. Den Sieg im Pokalfinale verfolgte er nur von der Bank. Hüsing selbst sagte gegenüber der WerderStube zu seinem ersten Jahr in Ungarn: "Die ersten Monate waren schwierig für mich. Eine Riesenumstellung. Ich hatte nur eine kurze Vorbereitung, also wenig Zeit zur Integration. Dann kam eine Verletzung. Doch es wurde alles gut, ich habe viel gespielt und fühle mich inzwischen sehr wohl in Budapest."

Guter Wechsel für den Spieler? Jein

Julian von Haacke: Der Defensivspieler verließ Werder, um den Durchbruch als Profi zu schaffen. Das gelang ihm, beim holländischen Club NEC Nijmegen. Er absolvierte 30 Liga-Spiele, erzielte zwei Tore. Am Ende der Saison stieg er zwar mit seinem Club ab, hatte aber genug Blicke auf sich gezogen, um wieder den Sprung nach Deutschland zu schaffen: Torsten Frings holt ihn im Sommer zum Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98. "Ich bin froh, in Darmstadt zu sein, und davon überzeugt, dass es für mich genau der richtige Schritt ist. Dass ich Torsten Frings bereits aus Bremen kenne, war sicherlich ein weiteres Argument für meinen Wechsel. Ich habe richtig Bock auf die Lilien und das Böllenfalltor", betont von Haacke.

Guter Wechsel für den Spieler? Ja

Mateo Pavlovic: Besser als nichts, könnte man sagen. Der kroatische Innenverteidiger kam bei Werder nicht zum Zug, ging vor der Saison ablösefrei nach Frankreich zum SCO Angers und spielte dort zeitweise immerhin gelegentlich. Zwölf Ligaspiele und ein Tor stehen bei ihm zu Buche. Die Tendenz ist aber überhaupt nicht gut: Seit Februar spielte Pavlovic nur ein einziges Mal, schaffte es zuletzt nicht mal mehr in den Kader.

Guter Wechsel für den Spieler? Nein

Özkan Yildirim: Werders Eigengewächs unterschrieb im Sommer bei Fortuna Düsseldorf, wollte einen Neuanfang. Doch das Verletzungspech sollte ihn verfolgen. Bereits im ersten Saisonspiel der nächste schwere Schlag: Oberschenkelbruch, Meniskusriss, Außenbandteilriss – monatelange Pause. Nach seiner Rückkehr pendelte Yildirim zwischen Startelf, Bank und manchmal auch Tribüne. Trotzdem kam er auf immerhin 15 Saisonspiele (und ein Tor). Das ist ein Fortschritt.

Guter Wechsel für den Spieler? Jein

Janek Sternberg: Im Winter folgte er Oliver Hüsing nach Budapest, weil er bei Werder-Trainer Alexander Nouri keine Rolle mehr spielte. Er rutschte schnell in die erste Elf, schoss in elf Spielen ein Tor. Außerdem spielte er im ungarischen Pokalfinale, traf sogar im entscheidenden Elfmeterschießen. Am Ende stand der erste Titel seiner Karriere.

Guter Wechsel für den Spieler? Ja

Lukas Fröde: Noch so einer: Um mehr Spielzeit zu bekommen, entschied sich Lukas Fröde für den Schritt in die Zweite Liga zu den Würzburger Kickers. Dort wurde der defensive Mittelfeldspieler schnell Stammspieler – also: Ziel erreicht. Sein erster Profi-Treffer gegen Düsseldorf war außerdem gleich ein Traumtor. Trotzdem stieg Würzburg am Ende der Saison ab, Fröde zieht es jetzt weiter zum MSV Duisburg. Somit bleibt er zweitklassig.

Guter Wechsel für den Spieler? Ja

Quelle: WerderStube