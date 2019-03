So könnt Ihr Leverkusen gegen Werder live schauen

Am Sonntag ist Werder Bremen zu Gast in der Leverkusener BayArena.

Bremen - Der SV Werder hat in der laufenden Saison bereits viermal an einem Freitagabend gespielt und war daher nur auf dem Eurosport Player live zu sehen. Am 26. Spieltag spielt die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt zwar am Sonntag, aber die frühe Anstoßzeit um 13.30 Uhr (DeichStuben-Liveticker) bedeutet: Werder gibts wieder nur auf dem Eurosport Player live zu sehen.

Seit der letzten Spielzeit hält der Sender Eurosport die Übertragungsrechte an den Sonntagsspielen, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden, (und den Freitagsspielen) der Bundesliga und zeigt diese nur in ihrem kostenpflichtigen Player live. Werder hat in der aktuellen Saison bereits gegen Wolfsburg (2:0 am 7. Spieltag), gegen Düsseldorf (3:1 am 14. Spieltag), gegen den VfB Stuttgart (1:1 am 23. Spieltag) und gegen den FC Schalke 04 (4:2 am 25. Spieltag) an einem Freitagabend gespielt und war daher nur im Eurosport Player live zu sehen.

Jetzt spielen die Bremer zum ersten mal sonntags um 13.30 Uhr - und werden wieder nur im kostenpflichtigen Player übertragen. Die Bilanz ist mit zehn Punkten aus vier Spielen aus den Eurosport-Player-Spielen sehr positiv für die Grün-Weißen – ein gutes Omen für Sonntag?

Verfolgt die Partie Leverkusen gegen Werder in unserem Liveticker

Welche Eurosport-Player-Abos gibt es?

Ihr könnt beim Eurosport Player zwischen Monats- (6,99 Euro) und Jahres-Pass (einmalig 49,99 Euro, oder monatlich 4,99 Euro) wählen. Achtung: Beide Abos verlängern sich automatisch. Noch ein Hinweis: Es gibt immer mal wieder einen „Aktionszeitraum“, in dem es kostenlose Probeabos, Gutscheine oder Sonderangebote gibt, mit denen die Kunden zu Beginn eine festgelegte Zeit lang kostenlos schauen können. Auf diesem Wege könnt ihr das Werder-Spiel dann einmalig kostenlos verfolgen. Dafür müsst ihr euch anmelden, ein Abo bestellen und selber schauen, ob aktuell ein solcher Zeitraum angeboten wird. Wichtig ist, dass ihr euer Abo dann selbstständig wieder kündigt - sonst läuft das Abonnement kostenpflichtig weiter.

Alles Weitere dazu ist in den Nutzungsbedingungen des Eurosport Player nachzulesen. Mit dem Player könnt ihr das Spiel gegen Stuttgart im Browser oder per kostenloser App auf dem Smartphone verfolgen. Amazon-Prime-Kunden können den Player außerdem mit der App „Prime Video“ buchen.

Werder-Spiel in der Fan-Kneipe schauen

Wer sich das Match lieber in geselliger Runde anschauen und sich keinen Eurosport Player zulegen möchte, kann Werder natürlich auch in einer Kneipe die Daumen drücken - zum Beispiel in der Union Bar un DeichStube am Brommyplatz!

Weitere Kneipen in eurer Nähe findet ihr in der Fan-Stube.

Quelle: DeichStube