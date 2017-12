Hinrunden-Noten: Pavlenka bester Werderaner, Bargfrede stärkster Feldspieler

Mit einer Durchschnittsnote von 2,71 ist Torhüter Jiri Pavlenka bester Werderaner der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde. Stärkster Feldspieler nach DeichStuben-Bewertung: Philipp Bargfrede.

Alle 17 Spiele hat Jiri Pavlenka in der Hinrunde der aktuellen Bundesliga-Saison absolviert. Fünfmal spielte er zu Null, mit 20 Gegentreffern musste er vergleichsweise selten hinter sich greifen. Nur der FC Bayern München (elf) und Eintracht Frankfurt (18) fingen sich weniger Tore.

Pavlenka nie schlechter als mit 3,5 benotet

Zur Erinnerung: Der 25-jährige Tscheche war erst im Sommer an die Weser gewechselt und spielt seine Premieren-Bundesliga-Saison. Akklimatisierungs-Probleme? Zumindest nicht auf dem Platz – Pavlenka hat sich schnell als zuverlässiger Rückhalt erwiesen, sicherte Werder mit zum Teil sehenswerten Paraden so manchen Punkt und ist mit einer Durchschnittsnote von 2,71 Werders bester Spieler der Hinrunde. Bemerkenswert: Er wurde in seiner ersten Halbserie als Bremer Keeper nur einmal mit einer 3,5 bewertet – nie schlechter.

Die starken Leistungen Pavlenkas sind indes auch den Statistikern von „Opta“ nicht verborgen geblieben. In deren Top-Elf der Bundesliga-Hinrunde steht der Bremer Keeper mit 71 Paraden (Ligahöchstwert) zwischen den Pfosten.

11 - Das ist is Opta-Elf der Hinrunde in der #Bundesliga mit Jiri #Pavlenka (@werderbremen), der 71 Paraden (Liga-Höchstwert) gemacht hat. Auswahl. pic.twitter.com/eelRv9dMeI — OptaFranz (@OptaFranz) 23. Dezember 2017

Aber zurück zu den Durchschnitts-Noten: Bester Feldspieler der Werderaner nach DeichStuben-Bewertung ist Philipp Bargfrede. In 13 Bundesliga-Partien durfte der Mittelfeldakteur ran, zehnmal reichte die Einsatzzeit für eine Benotung der Redaktion. Bargfrede, der in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ist in dieser Saison außergewöhnlich stabil und wurde im Durchschnitt mit 2,95 benotet – kein Bremer Feldspieler war in der Hinrunde besser.

Nur Kruse bekam eine glatte 1

Dahinter folgen Verteidiger Milos Veljkovic (3,27) und Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein (3,32) vor Angreifer Max Kruse (3,35). Letzterer ist übrigens der einzige Werder-Spieler, der in der abgelaufenen Hinrunde eine glatte 1 bekommen hat – natürlich nach seiner Drei-Tore-Gala gegen Hannover 96 (4:0) am 12. Spieltag.

Was sonst noch auffällt: Neben Pavlenka ist Thomas Delaney der zweite Dauerbrenner bei den Grün-Weißen. Delaney stand in allen 17 Spielen der Hinrunde in der Startformation, das schaffte kein anderer Feldspieler. Die Durchschnittsnote des Dänen: 3,44.

Trotz 4,00: Trend spricht für Belfodil

Davon ist Ishak Belfodil (noch) ein gutes Stück entfernt. Die Durschschnittsnote von 4,00 steht allerdings im krassen Gegensatz zu dessen Leistungen in den letzten Spielen des Jahres 2017. Im Pokal gegen den SC Freiburg (3:2) traf der Neuzugang zur 1:0-Führung und am 17. Bundesliga-Spieltag beim 2:2 gegen Mainz 05 zum 2:0 (Note: 2,5). Das zeigt, welch‘ schweren Start Belfodil bei Werder hatte – der Trend spricht für den Angreifer.

Das Ranking der Werder-Durchschnitts-Noten im Detail

Werder-Spieler Benotete Bundesliga-Einsätze Durchschnitts-Note Jiri Pavlenka 17 2,71 Philipp Bargfrede 10 2,95 Milos Veljkovic 15 3,27 Maximilian Eggestein 14 3,32 Max Kruse 11 3,35 Niklas Moisander 12 3,38 Thomas Delaney 17 3,44 Ludwig Augustinsson 16 3,56 Zlatko Junuzovic 7 3,64 Theodor Gebre Selassie 16 3,66 Fin Bartels 14 3,71 Jerome Gondorf 3 3,83 Florian Kainz 12 3,88 Lamine Sane 9 3,89 Robert Bauer 10 3,95 Ishak Belfodil 8 4,00 Izet Hajrovic 3 4,16

Hinweis: Eine Durchschnittsnote wird in der DeichStube erst ab drei bewerteten Spielen vergeben. Luca Caldirola, Johannes Eggestein, Ulisses Garcia und Ole Käuper wurden jeweils nur einmal bewertet und sind demnach nicht im Ranking berücksichtigt.

