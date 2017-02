„Boss? Das bin ich noch nicht“

bremen - Am Ende der Gesprächsrunde sagt Thomas Delaney, dass er jetzt wohl nach Hause müsse. Deutsch lernen sei angesagt, lacht der Däne. Auf Englisch hatte er gerade seine ersten beiden Spiele im Werder-Trikot reflektiert und erklärt, dass er trotz der zwei Niederlagen gegen Dortmund und Bayern „ganz zufrieden“ mit sich war. Und ja, er weiß noch, was er nach dem Bayern-Match versprochen hatte: Wenn es den ersten Sieg für ihn zu feiern gibt, dann wird das nächste Interview auf Deutsch geführt. Also: Schnell noch Vokabeln pauken, schon am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg könnte es soweit sein.

Tatsächlich muss Thomas Delaney nach dem Medientermin aber erstmal zum Training. Um das zu verbessern, was bei den 1:2-Pleiten gegen den BVB und Spitzenreiter München nicht gut war. Wobei es dem Dänen schwer fällt, eine großartige Manöverkritik zu halten. Defizite? „Wir haben keine Punkte geholt. Das ist die Überschrift für diese Spiele“, sagt er, rät aber zu einem schnellen und heilenden Vergessen: „Es ist wichtig, gar nicht lange über diese Spiele nachzudenken. Wir haben gegen zwei Teams gespielt, gegen die wir nicht unbedingt Punkte erwarten konnten. Aber wenn wir in den kommenden Wochen wieder diese Leistungen zeigen, dann werden wir auch punkten.“

Mit Delaneys Hilfe natürlich. Der Wintereinkauf ist – das darf man trotz der Nega-tivergebnisse festhalten – sehr gut gestartet bei seinem neuen Club. Delaney zog als Sechser das Spiel an sich, versuchte zu ordnen und zu lenken. Manch einer sieht in ihm deshalb schon den neuen Boss auf dem Platz. Der 25-Jährige wehrt jedoch deutlich ab: „Ich bin natürlich glücklich über die guten Kritiken und fühle auch, dass ich gut gespielt habe. Und der Boss zu sein, ist auch das, was ich erreichen möchte. Aber ich bin da noch nicht. Das braucht noch Zeit. Vielleicht wachse ich da hinein.“

Nimmt man die Geschwindigkeit als Maßstab, mit der sich Delaney in die Startelf gespielt hat, dann wird es nicht wirklich lange dauern, bis er eine echte Führungsperson im Team ist. Grundsätzlich liege das sowieso in seinem Naturell: „Ich mag es, meine Mitspieler anzuleiten. Ich lasse mir aber auch gerne von den Spielern hinter mir sagen, was ich zu tun, wohin ich zu laufen habe.“ Und weil sich alles erst noch ein bisschen besser finden muss, bleibt Delaney bescheiden: „Für mich geht es erstmal nur darum, meine Grundlagen zu festigen – also das Pressing und die Zweikämpfe. Das ist im Moment das Wichtigste.“

Sportchef Frank Baumann sieht die frühen Lobeshymnen auf den Zwei-Millionen-Euro-Einkauf einerseits mit Zufriedenheit, bestätigen sie doch seine Wahl. Andererseits aber auch mit Argwohn. Denn übertreiben sollte niemand. Delaney ein Anführer? Nein, sagt da der 41-Jährige. Antreiber sei die bessere Beschreibung für Thomas Delaney: „Er ist immer aktiv.“

Auch dann, wenn es darum geht, die Tore über den Platz zu tragen. Als Felix Wiedwald und Ulisses Garcia gestern beinahe mit einem der Trainingstore umgefallen wären, war Delaney zur Stelle. „Einen Moment, einen Moment“, rief er auf Deutsch und war schon da. Kein verbeultes Tor und auch keine verbeulten Kollegen, aber ein Vorgeschmack, dass es mit dem Erlernen der neuen Sprache vielleicht ähnlich schnell gehen könnte, wie mit der Integration auf dem Platz. J csa