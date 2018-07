Blitzturnier mit Premieren-Gewitter

In Bremerhaven zeigt Werder seine neuen Stars

Für die Neuzugänge Martin Harnik, Kevin Möhwald und Co. werden es am Dienstag die Premieren im Bremer Trikot.

Bremen - Vorhang auf für Werder Bremen, Vorhang auf für Martin Harnik, Kevin Möhwald und Felix Beijmo! Bei einem Blitzturnier in Bremerhaven stellt sich der Fußball-Bundesligist am Dienstag erstmals in der Vorbereitung auf die neue Saison seinen Fans vor – und für die Neuzugänge werden es die Premieren im Bremer Trikot.