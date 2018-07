Zwei Spiele, 13 Tore: Werder legt gut los

Blitzturnier in Bremerhaven

Martin Harnik (li.) und Max Kruse harmonierten im ersten gemeinsamen Test für Werder schon ganz ordentlich.

Bremerhaven - 8:0 und 5:0 – Werder Bremen ist extrem torreich in die Serie von Testspielen zur Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In Bremerhaven feierte eine Elf, in der Martin Harnik und Max Kruse gemeinsam aufliefen, das 8:0 gegen Bezirksligist Eintracht Cuxhaven. Anschließend gewann ein Team mit Josh Sargent als Sturmspitze gegen den Bremen-Ligisten und Gastgeber OSC Bremerhaven mit 5:0.