VW bleibt Werder-Sponsor, Vertrag steht aber noch nicht

Zell - Werder Bremen arbeitet auch in Zukunft weiter mit Sponsor und Autoausrüster Volkswagen zusammen. Das bestätigte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, im Trainingslager im Zillertal.

Der alte Vertrag mit dem Wolfsburger Autobauer war mit Ende der vergangenen Saison eigentlich ausgelaufen und noch nicht offiziell verlängert worden. Dennoch tritt VW auch im Zillertal als Werbepartner auf, dennoch gehört ein Vertreter des Auto-Giganten zur Gruppe der Sponsoren, die sich mit Werder zu einem Workshop in Zell am Ziller getroffen haben.

„Wir haben einen bestehenden Vertrag mit Volkswagen“, klärt Filbry auf, aber final ausgestaltet ist das Papier noch nicht: „Wir sind gerade dabei, Einzelheiten in der Zusammenarbeit neu zu justieren, deshalb haben wir die Vertragsverlängerung noch nicht offiziell verkündet.“

Was sich hinter „neu justieren“ verbirgt? VW will die Partnerschaft angeblich nicht mehr so ausfüllen wie bisher. Zwei Millionen Euro zahlten die Wolfsburger pro Saison an Werder, zudem wurde jedes Jahr eine umfangreiche Fahrzeugflotte zur Verfügung gestellt. Nun wird offenbar ein wenig abgespeckt.

Vertrag mit der Yingsheng-Gruppe ist ausgelaufen

Das China-Geschäft hat sich für Werder auch reduziert. Wettanbieter „heji18.com“ bleibt zwar noch bis 2019 ein Bremer Sponsor und steht eine weitere Saison mit 800.000 Euro in der Pflicht. Doch der Vertrag mit der Yingsheng-Gruppe ist ausgelaufen. Hintergrund: Chef der Yingsheng-Gruppe, deren Kerngeschäft die Organisation und Vermarktung von Sportveranstaltungen und der Betrieb von Sport-Akademien, ist der Vater von Yuning Zhang, ehemaliger Leihspieler bei Werder. Die Zhangs sollten Werder helfen, auf dem chinesischen Markt bekannter zu werden. Und Werder sollte Yingsheng mit Trainerwissen und dem Transfer von Erfahrungen helfen. Vorbei. Filbry hofft allerdings auf einen neuen Anlauf mit diesem oder einem neuen Partner. Es gäbe „anhaltende Gespräche zu weiteren Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Sponsoring und Wissenstransfer, wobei Yingsheng die positiven Erfahrungen mit Werder nach China trägt“, erklärt der 51-Jährige.

+ Der Werder-Fuhrpak von VW. © Gumz

Quelle: DeichStube