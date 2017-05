Bleibt Drobny? Berater: „Es sieht nicht schlecht aus“

Jaroslav Drobny ist bei Werder Torwart Nummer zwei. Verlängert er trotzdem sein Kontrakt in Bremen?

Bremen - Jaroslav Drobny ist einer dieser Kandidaten, bei denen noch nicht klar ist, ob sie in der kommenden Saison noch für Werder spielen - sein Berater Miroslav Kadlec hat nun betont, dass die Entscheidung in erster Linie beim Torhüter selbst liege.

„Wenn er weitermachen möchte, dann sieht es nicht schlecht aus, dass er bei Werder bleibt“, sagte der Ex-Profi gegenüber der WerderStube. Vor „zwei, drei Wochen“ habe es Gespräche mit dem Verein gegeben. „Es war ein Austausch, ein konkretes Angebot war noch nicht dabei“, verriert Kadlec, der in seiner aktiven Laufbahn 234 Spiele für den 1. FC Kaiserslautern bestritten hat.

Drobny habe schon vor einiger Zeit gesagt, dass er im Fußball nur noch von Jahr zu Jahr denke, berichtete Kadlec. Für einen 38-Jährigen sicher nicht der schlechteste Weg. Die Entscheidung des Schlussmannes, ob er seine Karriere fortsetzt oder sie eventuell beendet, hänge laut dem Berater übrigens weder von seiner sportlichen Rolle bei Werder, noch vom Finanziellen ab.

„Es geht hier nicht um drei-, vier-, fünftausend Euro“, betonte Kadlec. Wichtig sei vielmehr die Frage, ob Drobny noch spielen möchte. Diese stellt sich der tschechische Keeper, der in seiner Karriere auch schon für den VfL Bochum, Hertha BSC und den Hamburger SV aktiv war, offenbar gerade selbst. In den kommenden zwei Wochen soll sie beantwortet werden, sagt Kadlec. Wichtig sei für den Keeper dabei auch ein klares Signal vom Verein. „Wenn Werder ihn will, dann wird er es machen“, glaubt der Berater.

Quelle: WerderStube