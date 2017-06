Bestätigt! Gnabry verlässt Werder

Bremen - Jetzt ist es amtlich: Serge Gnabry kehrt Werder Bremen nach nur einer Saison wieder den Rücken. Das gab der Verein am Donnerstagmittag bekannt.

Gnabry macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. Wohin er wechselt, teilte der SV Werder noch nicht mit. Alles deutet auf die TSG 1899 Hoffenheim hin. Schon seit Wochen war über die sportliche Zukunft Gnabrys wild spekuliert worden, der Name Hoffenheim fiel dabei zuletzt immer wieder.

„Serge hat uns mitgeteilt, dass er nach einem ersten Jahr bei Werder, das für ihn sehr gut gelaufen ist, gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte“, sagt Werder-Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“. „Er wird deshalb eine Ausstiegsklausel ziehen und den Verein am Monatsende verlassen.“

Werder-Trainer Alexander Nouri teilte mit: „Natürlich ist es schade, dass uns mit Serge ein absoluter Leistungsträger verlässt, der eine außerordentlich positive Entwicklung genommen und der Mannschaft mit starken Leistungen enorm geholfen hat. Wir wünschen ihm für seine Zukunft und seinen weiteren Werdegang alles Gute.“

Bei Werder galt Gnabrys Verhältnis zu Nouri zuletzt als angespannt. Nachdem der Tempodribbler in der Hinrunde noch unersetzbarer Stammspieler gewesen war, setzte ihn Nouri nach einer Verletzung in der Rückrunde mehrfach auf die Bank, worunter das Vertrauensverhältnis zwischen Coach und Spieler gelitten haben soll. Gnabry fehlte offenbar die Wertschätzung, er hätte sich zumindest mehr Kommunikation gewünscht.

Gnabry schlägt Werders Angebot mit Gehaltserhöhung aus

Bei Werder haben sie alles versucht, um das große Talent von einem Verbleib im Club zu überzeugen. So bekam der 21-Jährige ein Angebot zur Gehaltsanpassung vorgelegt, was wohl mit einer Verlängerung des ohnehin noch bis 2020 gültigen Kontrakts verbunden gewesen wäre. Gnabry entschied sich dagegen, wollte den nächsten Schritt.

Im Sommer 2016 war er vom FC Arsenal an die Weser gewechselt, um in der Bundesliga Fuß zu fassen. Nach 27 Liga-Spielen für den SVW, in denen er elf Tore erzielte und zwei vorbereitete, zieht er nun also weiter.

