Das sagt Selke zu seinem Wechsel zu Hertha BSC

Bremen - Also Berlin statt Bremen. Die Rückkehr von Davie Selke zu Werder Bremen ist geplatzt, jetzt hat der Stürmer von RB Leipzig bei Hertha BSC unterschrieben. Das sagt er zu seinem Wechsel.

„Hertha ist genau der richtige Schritt“, meinte Selke im Interview mit „DFB.de“. „Ich glaube, dass ich richtig gut in die junge Mannschaft passe.“ Der Wechsel nach Berlin kam für die Öffentlichkeit ein wenig aus dem Nichts: Alles deutete auf eine Rückkehr zum SV Werder hin. Doch für die Bremer mit Sportchef Frank Baumann war Selke schlicht zu teuer.

Selke: „Freue mich riesig, dass es geklappt hat“

Jetzt zieht es den 22-Jährigen also nach Berlin. Beim Europa-League-Teilnehmer hofft er auf mehr Spielzeit, die er bei RB Leipzig nicht mehr bekommen hätte. Ausschlag für den Wechsel zur Hertha, erklärte Selke, hätten hauptsächlich „die sehr guten Gespräche mit Pal Dardai [Trainer, d. Red.] und Michael Preetz [Manager, d. Red.]“ gegeben: „Sie haben sich sehr um mich bemüht.“

Im Interview mit „Sky“ erklärte Selke: „Sie haben mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und ich freue riesig, dass es geklappt hat.“ Vor der Konkurrenz im Berliner Sturm scheue er sich nicht, gerade von einem erfahrenen Spieler wie Vedad Ibisevic könne er „noch sehr, sehr viel lernen“.

Stürmer wollte Wechsel vor der U21-EM klären

Auf die Gründe, warum der Wechsel nach Bremen nicht zustande gekommen ist, wollte Selke nicht eingehen, verwies auf den Werder-Sportchef: „Ich glaube, das hat Frank Baumann schon vorher kommuniziert.“ Selke wolle jetzt zwar mit die „super Entwicklung“ der Hertha mitgehen, wünsche Werder aber für die kommende Saison „nur das Beste“.

Selke betonte es sei ihm wichtig gewesen, den Wechsel noch vor „den nächsten Wochen bei der U21“ zu klären. Am Donnerstag wurde nämlich nicht nur der Transfer bekanntgegeben. Der U21-Nationalspieler kam auch im oberbayerischen Grassau an, wo er sich mit der deutschen Auswahl auf die U21-EM in Polen vorbereitet. „Jetzt ist alles fix und vom Tisch und ich kann mich voll und ganz auf unser großes Ziel, den Titel bei der Europameisterschaft in Polen konzentrieren.“ Und danach geht es dann nach Berlin. Statt Bremen.

Quelle: WerderStube