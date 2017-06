Mehr als 100.000 Euro für den guten Zweck

Per Mertesacker und Clemens Fritz freuen sich über mehr als 100.000 Euro Erlös für ihre Stiftungen.

Hannover - Die Zahl, die auf den überdimensional großen Scheck gedruckt war, war der 15. Volltreffer an diesem Nachmittag. 100.000 Euro waren beim Benefizspiel zwischen „Mertes 96-Freunden“ und „Clemens' Werderanern“ zusammengekommen – und zwar allein an Sponsoreneinnahmen.

Dazu kamen noch die Eintrittsgelder von (offiziell vermeldeten) 4.444 zahlende Zuschauern – sodass Per Mertesacker über den Daumen gepeilt und nach Abzug aller Kosten von etwa „55.000 Euro für unsere beiden Stiftungen“ ausging.

Die Partie im 96-Stadion in der Eilenriede konnte von den Freunden Mertesacker und Clemens Fritz also als voller Erfolg bewertet werden. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen“, sagte Fritz über Verlauf und Einnahmen des Tages.

Die beiden Kumpel und Ex-Nationalspieler hatten ehemalige und aktuelle Weggefährten zusammengetrommelt, um für die Stiftungen, die sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche in Hannover (Mertesacker) und Erfurt/Thüringen (Fritz) kümmern, Geld einzuspielen. Das hat geklappt, wie der Scheck bewies.

Grün-weiße Atmosphäre in Hannover

„Ich sage einen riesen Dank an die Sponsoren, wir hatten eine unheimliche Unterstützung. Wir sind auch super happy und super zufrieden, dass so viele Zuschauer gekommen sind. Es war eine tolle Stimmung im Stadion. Obwohl das Event in Hannover ausgetragen wurde, war die Atmosphäre auf den Rängen beinahe schon mehr grün-weiß geprägt.

Nicht zuletzt wegen Spielern der Güteklasse Tim Wiese, Ailton und Ivan Klasnic – die Top-Promis beim Promi-Kick. Dass der sportlich nicht gerade hochwertig war, mag man verzeihen und konnte auch nicht anders erwartet werden. Die Herren kommen eben auch in die Jahre.

Merte's 96-Freunde und Clemens' Werderaner trennen sich 7:7 Zur Fotostrecke

Tore fielen trotzdem satt. 7:7 ging es am Ende aus. 14 Tore für die gute Laune der Zuschauer – und der 15. Treffer für die gute Laune der Stifter Mertesacker und Fritz. „Wir haben ein Ergebnis herausbekommen, das Clemens' Stifung und meiner sehr zu Gute kommt. Dass die Zuschauer begeistert mitgemacht haben, war für uns mehr als befriedigend“, meinte Arsenal-Profi Mertesacker, der eine Woche zuvor noch im Finale des FA-Cups über den FC Chelsea triumphiert hatte.

FA-Cup-Sieger will es krachen lassen

Die anschließend geplante Parade in London war jedoch aus Sicherheitsgründen abgesagt worden – weshalb sich der England-Legionär für die Players-Party in Hannover ordentlich etwas vorgenommen hatte: „Ich habe mir die Feier für heute aufgehoben...“

Ein Rematch irgendwann in Bremen ist übrigens nicht ausgeschlossen. Mertesacker: „Wenn man dieses Spiel Revue passieren lässt, sollte man drüber nachdenken, was man nächstes Jahr macht.“

csa

Quelle: WerderStube