Benefizspiel: Auch Frank Baumann für guten Zweck am Ball

Frank Baumann im Büro – das ist der Normalzustand. Frank Baumann am Ball – das gibt es am Samstag wieder zu sehen.

Hannover/Bremen - Frank Baumann ist auch dabei. Quasi noch auf den letzten Drücker hat sich der Werder-Sportchef für das von seinen ehemaligen Teamkollegen Per Mertesacker und Clemens Fritz veranstaltete Benefizspiel in Hannover verpflichten lassen.

„Als Ersatzmann“, lacht Baumann, „sie haben wohl keinen Besseren mehr gefunden.“ Tatsächlich ist der 43-Jährige am Samstagnachmittag (17 Uhr, Eilenriedestadion) einer der Top-Acts im Team „Clemens’ Werderaner“ – als Kapitän der Double-Mannschaft ist Baumann automatisch in dieser Position.

Doch eine Führungsrolle auf dem Platz traut er sich dann doch nicht mehr zu. Und lieber spielt er auch in der Abwehrkette als im Mittelfeld – also dort, wo weniger gelaufen werden muss. „Meine körperliche Verfassung ist nicht mehr entsprechend“, meinte Baumann. Allerdings wird er das am Samstag mit absoluter Sicherheit nicht exklusiv haben.

Quelle: WerderStube