Christian Schulz und die Leitwolf-Idee bei Werder

Der Bassumer Fußballprofi Christian Schulz (rechts) lief in Hannover im Werder-Dress auf. Wir sprachen mit ihm über seine Zukunft.

Hannover - Dass er es genoss, ins Meer der alten Kollegen einzutauchen, war Christian Schulz im Werder-Dress deutlich anzusehen. Er lachte, strahlte, war bestens gelaunt nach einem Spiel, das gut und gerne auch sein Abschiedsspiel hätte sein können.

Hier die alten Werderaner mit ein paar Akteuren aus der Double-Mannschaft von 2004, zu der auch er – damals noch als blutjunger Profi – gehört hatte. Und dort die Hannoveraner mit etlichen Spielern, die „Schulle“ während seiner neun Jahre bei „96“ (2007 - 2016) begegnet waren.

Es kam beim Match der „All Stars“ von Clemens Fritz und Per Mertesacker also jede Menge Vergangenheit zusammen für den gebürtigen Bassumer, der nach dem Abstieg von Hannover 96 vor einem Jahr zu Sturm Graz nach Österreich gewechselt war.

Karriere-Ausklang bei Sturm Graz

Es ist seine letzte Station im Profi-Fußball, quasi der Karriereausklang, bestätigte der 34-Jährige: „Zu 90 Prozent ist es die letzte Saison in Graz und auch meine letzte als aktiver Spieler. Da muss schon etwas Außergewöhnliches passieren, dass wir dann als Familie sagen: Hey, cool! das machen wir nochmal.“

Aber was kann so außergewöhnlich sein? Vielleicht ein erneuter Anruf von Frank Baumann? Der Werder-Sportchef hatte vor einem Jahr, als Schulz' Weggang von „96“ feststand, bei dem Ex-Teamkameraden vorgefühlt. „Er wollte mich als eine Art Leitwolf für die zweite Mannschaft haben und mit mir über den Aufbau einer Berufsperspektive reden“, berichtete Schulz.

Runter in Liga drei: Das kam zu früh

Aber obwohl Werder die feste Wurzel seiner Karriere ist, kam die Anfrage zu früh. Runter in Liga drei zu gehen, war nicht das, was „Schulle“ wollte. „Ich habe mich dann doch entschieden, in ein anderes Land zu gehen, etwas anderes zu sehen.“ Österreich eben.

Das erste Jahr lief super, Christian Schulz wurde auf Anhieb Kapitän bei Sturm Graz, die Saison beendete der Club auf Rang drei, steht damit in der Qualifikationsrunde zur Europa League. „Sportlich läuft es super, alles ist entspannt, die Familie fühlt sich wohl. Das kann man am Ende der Karriere schon ein bisschen genießen“, sagte der viermalige deutsche Nationalspieler.

Werder bleibt eine Option für die Zukunft

Was nach der Zeit in Graz passiert, ist noch nicht klar. Die grobe Richtung ist, dass Schulz dem Fußball verbunden bleiben will. Werder und Baumanns Leitwolf-Idee mit integrierter Weiterbildungsmöglichkeit können dabei „selbstverständlich“ eine Perspektive sein.

„Ich fand es ja superklasse, dass Baumi sich überhaupt bei mir gemeldet hat, obwohl ich schon neun Jahre weg war aus Bremen“, sagt Schulz, hält sich aber alles offen: „Mal gucken, was nächstes Jahr passiert.“

Hannover 96 spielt bei seinen Überlegungen natürlich ebenfalls eine Rolle. „Werder und 96 sind meine beiden Vereine. Ich hatte eine supercoole Zeit in Bremen mit dem Double, das war überragend. Aber in Hannover war es auch klasse. Ich kann also sagen, dass ich viel Glück hatte mit meiner Karriere.“

csa

Quelle: WerderStube