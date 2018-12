Sahin gegen die alte Liebe in der Startelf

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

+ © Soller Nuri Sahin in seiner alten Wirkungsstätte. © Soller

Mit Ex-BVB-Star Nuri Sahin in der Startelf geht Werder Bremen in die Partie bei Tabellenführer Borussia Dortmund. Der 30-Jährige, der zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf in der ersten Elf gefehlt hatte, läuft gegen seinen ehemaligen Club wieder von Anfang an auf. Das ist allerdings nur eine von drei personellen Änderungen, die Werder-Trainer Florian Kohfeldt vornimmt.