Auch Spanier wollen Wiedwald

Bremen - So schnell kann sich das Blatt im Fußball wenden. Vor einigen Wochen hatte Felix Wiedwald ganz schlechte Karten beim SV Werder, nun hält er gleich mehrere Trümpfe in der Hand. Laut „Bild“-Zeitung haben ihn bereits englische Erst- und Zweitligisten beobachtet. Und nach Informationen der Werderstube sind auch spanische Clubs auf den Bremer Keeper aufmerksam geworden.

Und was macht Werder? „Wir sind da ganz entspannt“, sagt Sportchef Frank Baumann: „Wir haben schließlich einen Vertrag mit Felix für die kommende Saison. Wir werden mit ihm zu gegebener Zeit über seine Zukunft sprechen.“

Wiedwald wünscht sich längerfristige Perspektive

Durch seinen Einsatz im Nordderby, den 20. in der laufenden Bundesliga-Saison, hatte sich der eigentlich auslaufende Kontrakt kürzlich automatisch um eine Spielzeit verlängert. Wiedwald betonte allerdings, dass er an einer längerfristigen Perspektive interessiert ist.

Er möchte das Signal, dass Werder auf ihn auch künftig als Nummer eins setzt. Dazu gehört für ihn auch ein Vertrag, der wesentlich länger gilt als der aktuelle, also mindestens zwei Jahre, besser noch drei. Einhergehend natürlich mit einer branchenüblichen Erhöhung der Bezüge. Wiedwald war 2015 sicher nicht als Topverdiener zu seinem Jugendclub zurückgekehrt, schließlich war er in Frankfurt nur Ersatzkeeper gewesen.

Nach einem ziemlichen Hin und Her mit Konkurrent Jaroslav Drobny hat sich Wiedwald nun durchgesetzt. Ganz unumstritten ist er dabei aber nicht. Werder fahndet weiter nach einem neuen Keeper, aber hält der Markt wirklich eine bezahlbare Alternative parat? Eine Antwort darauf gibt es noch nicht. Werder wartet also ab, doch Wiedwald will sich nicht hinhalten lassen, beschäftigt sich zwangsläufig mit anderen Angeboten.

„Wir planen mit Felix“

Wenn der 27-Jährige gehen will, stünde Werder durch die automatische Vertragsverlängerung allerdings eine Ablöse zu. Ein wenig paradox wäre das schon, nach dem, was der Keeper in dieser Saison durchmachen musste. Auf das Thema Ablöse will sich Baumann nicht einlassen: „So weit denke ich nicht. Wir planen schließlich mit Felix.“ Wie lange, das wird das Vertragsangebot verdeutlichen. Und das wiederum wird sich darauf auswirken, wie groß die Chancen der Engländer und Spanier sind.

Grundsätzlich will Wiedwald am liebsten bei seinem SV Werder bleiben, wo er schon mit neun Jahren spielte. Aber sein Blatt ist inzwischen so gut, dass die Bremer nicht zu lange pokern sollten – sonst wird der Keeper auf einen Wechsel drängen. Und wer wegwill, der kommt auch weg. Das hat die Vergangenheit im Fußball gezeigt. Gegenüber Wiedwald wäre es auch nur fair, denn selbst in seiner schwierigsten Zeit hat er sich stets als loyaler Teamplayer präsentiert.

