Johannsson verpasst wohl auch die Länderspiele

Bremen - Seit Wochen plagt sich Aron Johannsson mit Problemen am Sprunggelenk herum, nun steht fest: Für den Werder-Profi ist die Saison vorzeitig beendet.

Und nicht nur das, der US-Nationalspieler wird wohl auch die Länderspiele gegen Irland (2. Juni) und Frankreich (9. Juni) verpassen. „Davon gehe ich aus“, seufzte Johannsson. Der 27-Jährige hatte schon die letzte Einladung zur Nationalmannschaft aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Das Verletzungspech bleibt ihm einfach treu.

Allerdings betonte Sportchef Frank Baumann hinsichtlich der aktuellen Verletzung: „So dramatisch ist es nicht. Aber es hätte für die letzten beiden Spiele keinen Sinn mehr gemacht.“ Johannsson war schon in drei der vergangenen vier Partien wegen seiner Beschwerden am Sprunggelenk ausgefallen. Offenbar kehren die Schmerzen bei Belastung sofort wieder zurück.

Probleme hat auch noch Niklas Moisander, sein Einsatz am Samstag gegen Leverkusen ist stark gefährdet. Der Abwehrchef hatte das Dortmund-Spiel wegen einer Blessur am Oberschenkel verpasst. Beim Training fehlte er am Mittwoch, und es ist noch völlig offen, wann er wieder mitwirken kann.

Quelle: DeichStube