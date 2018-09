Ansgar Brinkmann: „Pizarro ist der Wahnsinn“

Cloppenburg - Den Kaffeebecher in der rechten Hand, dabei lässig auf die Balustrade gelehnt - Ansgar Brinkmann hatte sich einen hübschen Platz im Stadion des BV Cloppenburg gesucht, beste Sicht auf das Spielfeld inklusive.

„Werder gegen Meppen, hier in unserer Region, ist doch klar, dass ich mir das nicht entgehen lasse“, sagte der Ex-Profi kurz vor dem Anstoß im Gespräch mit der DeichStube. Brinkmann, der aus Vechta stammt und heute in Bielefeld und Bakum lebt, hat in seiner Karriere 59 Bundesliga-Spiele und 316 Partien in der Zweiten Liga absolviert - für insgesamt neun verschiedene Vereine.

Brinkmann: „Bei Werder kann ja nicht nur Claudio kicken“

Klar, dass auch einige Duelle gegen Werder dabei waren. „Das waren geile Spiele, Werder ist ein toller Club“, schwärmte der 49-Jährige, der sich aus dem aktuellen Bremer Kader vor allem auf Claudio Pizarro freute. „Pizarro ist der Wahnsinn“, betonte Brinkmann. „Wenn ich seine Karriere mit meiner vergleiche, dann hatte ich keine.“

Werders Saisonziel, die Europa League zu erreichen, hält der „weiße Brasilianer“ übrigens für realistisch: „Warum nicht? Bei Werder kann ja nicht nur Claudio kicken.“

Hier geht‘s zum Liveticker der Partie SV Werder gegen SV Meppen.

Quelle: DeichStube