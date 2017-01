Ein Anruf aus dem Kühlschrank

Kolumne "Angeknipst"

+ © Hanke Ein Handy im Kühlschrank. © Hanke

Alhaurin el Grande - Von Björn Knips. Mein Telefon klingelt. „Björn“, kracht es mir entgegen: „Du musst mich sofort anrufen, ich finde mein Telefon nicht mehr.“

+ Unser Mann vor Ort: Björn Knips © Ehlers Okay, der nette Kollege ist schon etwas älter. Ich weise ihn also freundlich daraufhin, dass er mich gerade anruft. „Ja“, antwortet er sofort, „aber mit meiner Uhr.“ Klar, bald kann ich auch auf meinem Ehering Filme schauen. Aber gut. Der Kollege ist so aufgelöst, da diskutiere ich jetzt lieber nicht. Ich rufe durch. Es klingelt. Einmal, zweimal, dreimal – beim sechsten Mal ist er dran. Freudig erregt, fast schon etwas hysterisch. „Im Kühlschrank, im Kühlschrank – das Telefon war im Kühlschrank zwischen Wurst und Käse“, jubiliert er.

Dazu muss entschuldigend angemerkt werden: Unser Hotel bietet zum Frühstück nur Marmelade und eine Tomatencreme an. Der Kollege mit der telefonierenden Uhr am Arm und dem Kühlschrank im Zimmer hat deshalb eingekauft. Beim Rücktransport vom Frühstück ins Zimmer ist dann wohl etwas schief gelaufen. Irgendwie hat das schon Tradition. Neulich musste ich schon sein Portemonnaie suchen, das angeblich im Hotel liegen geblieben war. Die Putzfrau hat mir freundlicherweise sein Zimmer aufgeschlossen, doch meine Durchsuchung blieb erfolglos. „Der Rucksack war so dunkel, da habe ich es wohl übersehen“, entschuldigte sich der Kollege später.

Okay, da kenne ich eine Lösung. Meine Frau hat sich gerade einen Bewegungsmelder mit angeschlossener Lichtquelle für ihre Handtasche gekauft. Ich habe das natürlich für Unsinn gehalten. Jetzt habe ich bei ihr so ein Ding für meinen Kollegen bestellt. Ich rufe ihn gleich mal an und erzähle ihm das. Ich bin gespannt, wo ich ihn erreiche: An seinem Handgelenk oder doch im Kühlschrank...