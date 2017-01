Grüße aus Andalusien: Stille Nacht, heilige Nacht

Von Björn Knips. Der geschmückte Tannenbaum am Eingang ist schon verdächtig, die Lichterkette ebenso. Doch unser Rentier daheim im Garten leuchtet ja ebenfalls noch. Also hat der Spanier eben auch noch nicht abdekoriert. Allerdings hat er auch die CD nicht gewechselt. Im Einkaufszentrum läuft „Stille Nacht, heilige Nacht“. Natürlich auf Spanisch.

+ Unser Mann vor Ort: Björn Knips.

Aber meine Ohren haben diese Melodie fest eingespeichert – und eigentlich ganz weit nach hinten geschoben. Wird ja erst wieder in einem Jahr gebraucht. Aber nicht so in Spanien. Dort ist immer noch Weihnachten – mit allem drum und dran. Der Aldi verkauft fröhlich Spekulatius, hoffentlich nicht den, den in Deutschland niemand mehr wollte.