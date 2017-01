Werder-Auftakt in Spanien ohne angeschlagenen Gnabry

Trainingslager beginnt

Serge Gnabry fehlte beim Trainingsauftakt in Alhaurin el Grande. Frank Baumann erklärte, es sei nichts schlimmes.

Alhaurin - Ohne Serge Gnabry hat Werder Bremen am Nachmittag bei 17 Grad und strahlend blauem Himmel die erste Einheit im Trainingslager im spanischen Alhaurin el Grande absolviert.

Während 26 Mitspieler auf dem idyllisch gelegenen Platz am Teamquartier „Golfhotel Alhaurin“ ein lockeres Training absolvierten, reichte es für Gnabry nur zu ein paar Gymnastik-Übungen am Rande. Grund: Der 21-Jährige hatte noch in Bremen eine Knieprellung erlitten und muss nun ein, zwei Tage aussetzen. „Es ist überhaupt nichts Schlimmes“, erklärte Werder-Sportchef Frank Baumann.

Die Nähe zwischen dem Trainingsgelände und dem Hotel gab für Frank Baumann den Ausschlag für Alhaurin el Grande. Der Geschäftsführer hatte Alhaurin el Grande als Ort für das Trainingslager mit ausgesucht – und dabei offenbar vor allem auf den kurzen Weg zwischen dem Hotel und dem Trainingsgelände geachtet. Der Standard der Unterkunft sollte eher nicht den Ausschlag gegeben haben. Das Hotel ist schlicht, aber schön, kann jedoch mit den Fünf-Sterne-Herbergen die Werder in den vergangenen Jahren im türkischen Belek genießen durfte, nicht mithalten.

„Wir brauchen auch keinen Luxus“, meinte Baumann, der sich an die eigenen Zeiten als Profi erinnert fühlte – speziell an die vielen Trainingslager im Golfhotel auf Norderney: „Das war auch kein Luxusschuppen.“ Werder bleibt eine Woche in Andalusien und absolviert im Rahmen des Trainingslagers Testspiele gegen den Karlsruher SC und FC Brügge (beide am Montag).

