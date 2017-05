Nouris neuer Vertrag: Eigenwilliger Erfolgsweg

Jetzt ist Alexander Nouri richtig im Spiel – und kein Trainer auf Abruf mehr. Alles andere wäre auch nicht nachvollziehbar gewesen, schließlich hat Nouri Werder aus dem Keller in die obere Tabellenhälfte befördert – mit Aussicht auf mehr.

Der 37-Jährige besitzt nun einen langfristigen Vertrag. Sicherer ist sein Job dadurch nicht, im Fußball sind Arbeitspapiere kaum haltbarer als Malblätter im Kindergarten. Aber der Kontrakt bietet ihm zumindest finanzielle Sicherheit. Wie lange, das lässt Werder offen. Eine neue Bremer Eigenart ohne Folgen. Letztlich kommt so etwas trotzdem immer raus.

Großer Knall im Trainer-Team?

Etwas verwunderlich ist, wie zurückhaltend Nouri auf seiner Pressekonferenz wirkte. Als wollte er gar nicht über seinen neuen Vertrag und schon gar nicht über seine Zukunft und noch weniger über seine Ziele sprechen. Begründung: das ausstehende Spiel in Dortmund. Das sei wichtig, sagte er. Wofür, das sagte er nicht. Dieses böse Wort Europa hat an den vergangenen beiden Spieltagen schon zu viel Unheil angerichtet – in Zahlen: neun Gegentore, null Punkte.

Es blieb also offen, ob und wann Nouri mit Werder nach Europa will. Genauso ungeklärt ist die Frage nach seinem Trainerteam, das Nouri sonst so gerne lobt. Das sei noch nicht entschieden worden, hieß es. Ist klar, der Cheftrainer verlängert nach wochenlangen Verhandlungen seinen Vertrag und hat dabei nicht die Zukunft seiner engsten Mitarbeiter geklärt – gibt es da etwa einen großen Knall?

Nouri ist das zuzutrauen. Der 37-jährige geht schnurstracks seinen Weg, schaut dabei nicht immer nach rechts und links. Das schmeckt längst nicht allen Beteiligten im Club. Und Werder ist da ein sensibler Verein. Aber Nouri hat sportlichen Erfolg. Das ist die Währung im Fußball. Deshalb hat er sich seine Vertragsverlängerung absolut verdient. Mit ihm ist Werder wieder nach oben gekommen.

Wie einst übrigens auch mit Viktor Skripnik. Der Weg der Beiden in den ersten Monaten ist fast identisch. Auch vor zwei Jahren wurde von Europa geträumt, ehe Skripnik mit seiner speziellen Art zum Albtraum wurde. Nouri hat die große Chance, es besser zu machen. Die Voraussetzungen dafür sind schon mal besser, der Kader viel stärker, die finanzielle Situation wesentlich entspannter. Werder ist wieder im Spiel – mit einem Alexander Nouri, der nun die Nachhaltigkeit seiner Arbeit unter Beweis stellen muss.

Quelle: WerderStube