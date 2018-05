Nouri der Top-Kandidat in Braunschweig?

Braunschweig - Der Abstieg in die Dritte Liga hat Torsten Lieberknecht bei Eintracht Braunschweig den Job gekostet. Nach zehn Jahren wird der Vertrag des ehemals so erfolgreichen Trainers nicht mehr verlängert.

Ein Nachfolger ist bei den Niedersachsen angeblich aber schon in Sicht. Laut „Braunschweiger Zeitung“ ist Ex-Werder-Coach Alexander Nouri der Top-Anwärter auf Lieberknechts Nachfolge. Nouri war in Bremen im Oktober nach einem Katastrophenstart in die Saison mit nur fünf Punkten aus zehn Spielen beurlaubt worden.

Nouris große Chance?

Seither läuft sein Vertrag weiter, Werder muss zahlen. Solange nichts anderes passiert, sogar bis 2019 – erst dann endet Nouris Kontrakt. Es sei denn, Braunschweig greift tatsächlich zu und betraut den 38-Jährigen tatsächlich mit der schwierigen Aufgabe des Neuaufbaus.

Für Nouri wäre es eine große Chance, denn das Kapitel Werder, das zunächst so gut für ihn begonnen hatte, ging für ihn mit einigem Scheppern zu Ende. Nouris Ruf trug Beulen und Kratzer davon. Nach einer Phase der Besinnung und Erholung hatte derb Fußball-Lehrer unlängst erklärt, dass er im Sommer wieder einen Posten als Trainer übernehmen wolle.

