Nouri lässt Diagne abblitzen: Das kann für Werder teuer werden

Keine Rückkehr-Chance

+ © nordphoto Werder-Trainer Alexander Nouri plant nicht mehr mit Fallou Diagne und Sambou Yatabare. © nordphoto

Bremen - Werder-Coach Alexander Nouri hat am Donnerstag bestätigt, dass er nicht mehr mit Fallou Diagne und Sambou Yatabare plant und sie auch nach der Winterpause weiterhin nur in der U23 trainieren lassen will. Diese Entscheidung könnte noch einmal teuer werden.

Diagnes Berater Guido Nickolay hatte tags zuvor noch erklärt, sein Klient würde Nouri die Hand reichen, um wieder zu den Profis zurückkehren zu dürfen. Doch dieses Angebot schlug Nouri auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel aus.

„Grundsätzlich gebe ich jedem gerne die Hand, das gebührt der Respekt. Grundsätzlich haben wir uns bei den Spielern aber schon klar positioniert“, sagte Nouri. Auf die Nachfrage, ob es damit bei der Verbannung in die U23 über die Winterpause hinaus bleibe, antwortete der Coach: „Aus unserer Sicht ja.“

Es folgte eine weitere Nachfrage: Was ist, wenn im Winter keine Lösung für die Spieler gefunden wird – also keine Ausleihe oder kein Verkauf? Da antwortete Nouri dann etwas vorsichtiger: „Ich will keinen Spekulationen vorgreifen. Wir haben das klar mit den Spielern besprochen, alles weitere liegt in Franks Ermessen.“ Besagter Frank saß direkt neben Nouri, heißt mit Nachnamen Baumann und ist der Sportchef. „Es ist alles gesagt“, ließ er lediglich verlauten.

Teilnahme am Afrika-Cup könnte Interessenten abschrecken

Nach den doch ziemlich deutlichen Worten dürfte es für ihn nicht einfacher geworden sein, die beiden aussortierten Spieler loszuwerden. Vor allem nicht gegen eine Ablöse. Immerhin hat Yatabare vor einem Jahr 2,5 Millionen Euro gekostet, Diagne im Sommer 1,5 Millionen Euro. Beide Verträge laufen noch zweieinhalb Jahre. Und derart öffentlich ausgezählt, dürften die beiden Afrikaner auch nicht bereit sein, Werder entgegenzukommen und bei einem Wechsel auf Geld zu verzichten.

Und noch etwas macht einen Transfer schwierig: Beide sind im Januar beim Afrika-Cup, Diagne für den Senegal, Yatabare für Mali. Das dürfte viele Interessenten abschrecken. Soforthilfen im Winter sehen schließlich anders aus. Eine Zukunft in der U23 haben die beiden 27-Jährigen aber auch nicht. Sie steigern zwar durchaus das Niveau, doch sie nehmen den Talenten in der Abwehr und im Angriff einen Platz weg und blockieren somit deren Entwicklung.

kni