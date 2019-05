Werder-Frauen steigen aus der Bundesliga ab 

1:1 in Freiburg reicht nicht

+ © imago images / foto2press Freiburgs Stefanie Sanders (re.) tröstet die am Boden zerstörte Giovanna Hoffmann (li.) vom SV Werder Bremen. © imago images / foto2press

Freiburg/Bremen - Große Ernüchterung in Grün-Weiß: Werders Frauen-Bundesligamannschaft hat trotz eines 1:1 beim SC Freiburg am letzten Spieltag den Klassenerhalt verpasst und muss den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten.