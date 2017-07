Pizarro: Arabische Emirate „gute Alternative“

Vater spricht über Zukunft des Ex-Werder-Profis

Überlegt noch, wo es für ihn weitergeht: Claudio Pizarro kann sich viele Optionen für seine sportliche Zukunft vorstellen – laut seinem Vater sogar die Zweite Liga.

Lima - Ja, will denn keiner Claudio Pizarro – oder will Claudio Pizarro keinen? Seit bald einer Woche ist der Ex-Werder-Star ohne Vertrag, und es sieht danach aus, als würde das noch ein Weilchen so bleiben.