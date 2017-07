Der Abend des Werder-Nachwuchses

Schneverdingen - Zum Abschluss des Trainingslagers in Schneverdingen hat Werder Bremen Freitagabend einen Erfolg verbucht.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri gewann das erste von zwei Testspielen gegen West Ham United aus der englischen Premier League mit 1:0 (1:0). Sowohl Werder-Coach Alexander Nouri als auch West Hams Trainer Slaven Bilic hatten während des Spiels zahlreiche Stammkräfte auf der Bank gelassen – und so gehörte der Abend vor allem den Nachwuchstalenten auf Bremer Seite.

Julian Rieckmann ist gerade einmal 16 Jahre alt, doch in Schneverdingen war der U19-Spieler plötzlich Werders Abwehrchef. In der Dreierkette gab er sein Debüt für das Profi-Team, bekleidete die zentrale Position – und löste diese Aufgabe erstaunlich unaufgeregt. „Es hatte sich während der Woche im Training schon angedeutet, dass Julian ein Kandidat für das Spiel sein könnte“, berichtete Sportchef Frank Baumann. Rieckmann agierte – ähnlich wie sein Nebenmann Jesper Verlaat – ohne Nervosität, wirkte vor allem in der ersten Hälfte in vielen Szenen sehr abgeklärt. „Er ist für sein Alter körperlich schon sehr weit“, sagte Nouri.

Eggestein und Schmidt stechen hervor

In der Offensive war es ebenfalls ein junger Perspektivspieler, der auf sich aufmerksam machte, wenngleich Johannes Eggestein in seiner Entwicklung natürlich schon einen großen Schritt weiter ist als Rieckmann. Der 19-jährige Stürmer erzielte in der zwölften Minute nach schönem Zuspiel von Jerome Gondorf das Tor des Abends. Mit links schoss er den Ball ins lange Eck, wo er vom Innenpfosten hinter die Linie sprang. West Hams Torhüter Adrian war chancenlos. „Dass Jojo Qualität hat, wissen wir“, betonte Baumann, „wir wissen aber auch, dass es für junge Stürmer sehr schwer ist, sich durchzusetzen.“

Eggestein habe im Vergleich zum Vorjahr aber einen Sprung gemacht. Im Mittelfeld hatte Nouri Niklas Schmidt aufgeboten, und auch der talentierte Mittelfeldspieler hinterließ einen guten Eindruck. Schmidt verteilte die Bälle und zeigte dabei den ein oder anderen feinen Pass. Die 3250 Zuschauer – davon rund 500 Fans aus England – erlebten allerdings nicht gerade ein fußballerisches Feuerwerk, sondern eher das, was zu erwarten gewesen war: ein klassisches Testspiel.

1:0-Erfolg gegen West Ham

Auf beiden Seiten gab es nur wenig Torchancen, West Ham bot sich im ganzen Spiel sogar nur eine einzige: In der 65. Minute schoss Robert Snodgrass einen Freistoß ans Außennetz. Für Werder hätten Aron Johannsson (25./81.) und Schmidt (81.) auf 2:0 erhöhen können. „Insgesamt bin ich zufrieden. Die Mannschaft ist sehr engagiert und diszipliniert aufgetreten“, lobte Nouri. Baumann hielt fest: „Es war ein intensives Spiel mit gutem Tempo.“ Neben Eggesteins Tor war der zweite Höhepunkt des Abends übrigens die Einwechslung des Ex-Bremers Marko Arnautovic.

West Hams Neuzugang kam in der 62. Minute ins Spiel, fiel aber nicht großartig auf. Auffälligste Szene: In einem Zweikampf räumte er Verlaat ziemlich rustikal ab. Samstagnachmittag stehen sich Werder und West Ham in Lohne um 15.30 Uhr schon wieder gegenüber. Es ist sehr wahrscheinlich, dass beide Trainer dann ihre etablierten Kräfte spielen lassen.

Werder: Zetterer - Veljkovic, Rieckmann, Verlaat, Gebre Selassie, U. Garcia, Bargfrede, Gondorf, Schmidt, J. Eggestein, Johannsson.

