Kreuzfahrt-Fans, aufgepasst: Aida fährt 2024 wieder östliches Mittelmeer an

Von: Ulrike Hagen

Darauf mussten Kreuzfahrt-Fans lange warten: Endlich schippert die Aida wieder durchs östliche Mittelmeer nach Ägypten, Griechenland, Zypern und in die Türkei.

Rostock – Jubel-Nachrichten für Kreuzfahrtfans: Ab November 2024 wird AIDA Cruises erstmals seit der Sommersaison 2015 wieder Kreuzfahrten im östlichen Mittelmeer anbieten. Die AIDAblu wird für einwöchige Reisen eingesetzt, die AIDAstella für eine 14-tägige Tour. Die Rückkehr des größten deutschen Kreuzfahrtanbieters zu den Routen mit Häfen in Ägypten, Griechenland, Israel, der Türkei und Zypern wurde von vielen lang ersehnt.

Kreuzfahrt-Knaller: Das sind die neuen Routen der Aida-Schiffe. © Bernd Wüstneck/dpa

Kreuzfahrt mit der Aida: Passagiere dürfen sich auf neue Reiseziele freuen

Erstmals seit der Sommersaison 2015 setzt AIDA Cruises mit der AIDAblu im November 2024 wieder ein Kreuzfahrtschiff auf einwöchigen Reisen im östlichen Mittelmeer ein. Neben der AIDAblu wird auch die AIDAstella im November 2024 ab Antalya (Türkei) eingesetzt. Die neuen Routen dürften die Herzen vieler höher schlagen lassen, denn trotz explosionsartig steigenden Preisen mancher Reedereien erfreuen sich Kreuzfahrten riesiger Beliebtheit. Doch gerade auf der ersten Kreuzfahrt sollte man einiges beachten.

Kreuzfahrt-Knaller: Aida fährt 2024 erstmals wieder das östliche Mittelmeer an

Wie das Onlineportal Schiffe und Kreuzfahrten meldet, beginnt die achttägige Kreuzfahrt der AIDAblu am 26. Oktober 2024 auf Korfu und läuft die Häfen von Katakolon, Istanbul, Piraeus (Athen) und Rhodos an, bevor sie in Antalya endet. Anschließend wird das Schiff jeweils einmal auf der Route „Östliches Mittelmeer mit Ägypten“ und „Östliches Mittelmeer mit Istanbul“ eingesetzt. Danach führt eine 12- oder 14-tägige Fahrt von Antalya in der Türkei zu den Kanarischen Inseln.

Die AIDAstella wird vom 1. bis 15. November auf einer zweiwöchigen Kreuzfahrt im östlichen Mittelmeer unterwegs sein. Zuvor geht es in 12 Tagen von Palma de Mallorca nach Antalya in der Türkei. Im Anschluss macht sich AIDAstella auf den Weg nach Südostasien, wo es dann im Winter 2024/25 auf Kreuzfahrt geht.

Kreuzfahrt-Knaller: Das sind die neuen Routen der Aida-Schiffe

Verlauf der östlichen Mittelmeer-Reisen der AIDAblu:

„Östliches Mittelmeer mit Ägypten“ (3.-10. November): Antalya – Seetag – Port Said (Kairo) – Limassol – Haifa – Seetag – Rhodos – Antalya

„Östliches Mittelmeer mit Istanbul“ (10.-17. November): Antalya – Seetag – Istanbul – Seetag – Izmir – Mykonos – Rhodos – Antalya

„Israel, Zypern & Ägypten“ (1.-15. November 2024): Antalya – Marmaris – Seetag – Izmir – Volos – Piraeus (Athen) – Heraklion – Seetag – Alexandria – Port Said (Kairo) – Seetag – Haifa – Limassol – Limassol/Seetag – Antalya

Nach fast zehn Jahren Warten: Aida endlich mit Kreuzfahrten auf ganz besonderen Routen

Die letzte Einsatzzeit von AIDAstella im östlichen Mittelmeer ab Antalya war in der Sommersaison 2015. Aufgrund der angespannten Sicherheitslage in der Region waren jedoch damals häufig Routenänderungen erforderlich. Aus diesem Grund zog sich AIDA Cruises in den folgenden Jahren aus dem östlichen Mittelmeer zurück – wie auch andere Reedereien. Im Juni 2019 teilte das Unternehmen dem Spiegel mit: „Aktuell gibt es seitens Aida keine Pläne, die Türkei wieder anzulaufen.“ Nun, über neun Jahre später, im November 2024, werden mit der AIDAblu und der AIDAstella endlich wieder zwei AIDA-Schiffe ab Antalya im östlichen Mittelmeer eingesetzt.