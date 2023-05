Zwei Menschen sterben bei Feuer in Flensburg

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in Flensburg im Einsatz. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Großeinsatz für Rettungskräfte in Flensburg: Dort brannte am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus. Ein Mann und ein Kind starben in dem Feuer. Neun weitere Menschen wurden verletzt.

Flensburg - Beim Brand eines zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses in Flensburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich bei den Toten um einen Mann und ein Kind, wie der Feuerwehr-Einsatzleiter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Neun weitere Menschen seien durch das Feuer verletzt worden.

Zwei Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen. © Birgitta von Gyldenfeldt/dpa

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien noch weitere Menschen in dem Gebäude gewesen, sagte der Einsatzleiter. Einsatzkräfte sperrten den Bereich des Feuers am Abend ab. Auf Bildern war zu sehen, wie Rauch aus den Fenstern im Dachgeschoss eines Gebäudes drang. Von mehreren Leitern aus kämpften Feuerwehrleute gegen den Brand.

Wegen des Feuers hat die Regionalleitstelle Nord Anwohner im Bereich Neustadt/Klues gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Zudem sollen Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Menschen sollen sich zudem nicht in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort in der Harrisleer Straße aufhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. dpa