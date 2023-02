Paar soll über 4000 Euro an Starbucks zahlen – für gerade mal zwei Kaffee

Von: Bjarne Kommnick

Ein Paar geht zu Starbucks, um gemeinsam Kaffee zu trinken. Am Ende gibt es eine Rechnung in vierstelliger Höhe.

Oklahoma City – Das US-Unternehmen Starbucks ist nicht gerade für sonderlich billige Preise bekannt. Doch mit einer Rechnung in vierstelliger Höhe, damit haben Deedee und Jesse O‘Dell wohl nicht gerechnet, bevor die beiden einen Kaffee trinken gefahren sind. Doch genau das ist dem Ehepaar aus Oklahoma passiert. Eigentlich hätte die Bestellung nur rund zehn Dollar kosten dürfen. Am Ende stehen über 4000 Dollar auf der Rechnung.

US-Bundesstaat Oklahoma Fläche 181.037 km² Hauptstadt Oklahoma City Bevölkerung 3,987 Millionen

Ehepaar ordert Kaffee bei Starbucks – und zahlt über 4000 Euro

Das Ehepaar wollte eigentlich nur im Drive-in des Starbucks zwei Kaffee ordern. Ein Bild von der Rechnung kursiert im Netz. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei um einen gewöhnlichen Kassenbon zu handeln: gekennzeichnete Drive-in Bestellung, zwei Kaffee für 3.95 Dollar und 5.95 Dollar plus ein Dollar für eine größere Variante, 10.90 Dollar in der Summe, 0,93 Cent steuern, kein Wechselgeld.

Deedee und Jesse O‘Dell mussten laut Rechnung 4456.27 Dollar für eine Starbucks-Bestellung zahlen. © Jesse Odell / Facebook

Doch unter dem Punkt Trinkgeld schleicht sich eine Summe ein, die den Beitrag erheblich in die Höhe zieht: 4444,44 Dollar sollen die beiden für den guten Service im Starbucks zahlen. In der Gesamtsumme soll das Ehepaar insgesamt 4456,27 Dollar für zwei Kaffee zahlen. Das Ehepaar hätte den falschen Betrag jedoch noch nicht vor der Bezahlung entdeckt, weshalb die Kreditkarte auch in der Höhe belastet wurde, wie dailymail.co.uk zuvor berichtet hatte.

Familie muss Urlaub absagen, weil Starbucks über 4000 Dollar von Kreditkarte abbucht

Erst als die Kreditkarte wenige Tage später beim Einkaufen abgelehnt wird, fällt ihnen der Fehler auf. Also hätten sie unmittelbar den Regionalleiter des Starbucks kontaktiert. Laut Unternehmen habe es sich dabei um einen Fehler im Kassensystem gehandelt. Daraufhin hätte das Unternehmen dem Paar einen Scheck gesendet, der die Kosten dafür decken soll.

Doch dieser Scheck sei nicht gültig gewesen, sodass das Ehepaar laut eigenen Angaben einen Tag dafür aufgewendet hätte, den Kundenservice zu kontaktieren. Weil zu diesem Zeitpunkt das Geld fehlte, hätte die Familie sogar einen gemeinsamen Urlaub absagen müssen. „Wenn das Budget weg ist, wissen wir einfach nicht, was wir tun sollen“, erklärt O‘Dell. Dies habe das Ehepaar zum Anlass genommen, eine Anzeige bei der örtlichen Polizei zu stellen.

Unternehmen entschädigt Ehepaar für Starbucks-Rechnung in vierstelliger Höhe

Daraufhin habe Starbucks erneut einen Scheck ausgestellt, der in diesem Fall gültig gewesen sei und das Ehepaar ihr Geld zurückbekommen hätte, wie ein Sprecher von Starbucks erklärt. Trotzdem fühlt sich das Ehepaar benachteiligt und erklärt: „Das ist etwas, das in unserer Familie zu Zwang geführt hat, und hoffentlich müssen andere so etwas nicht durchmachen“.