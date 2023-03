Zwei in Mexiko entführte US-Bürger in Mexiko getötet

Sicherheitskräfte fahren auf einer Straße in der mexikanischen Hauptstadt (Archivbild). Die Attacke auf vier US-Bürger in Mexiko endete für zwei von ihnen tödlich. © Jair Cabrera Torres/dpa

Vier US-Bürger reisen über die Grenze ins südliche Nachbarland Mexiko - und werden dort von Bewaffneten angegriffen und entführt. Zwei von ihnen sterben, einer wird verletzt. Die Bestürzung ist groß.

Mexiko-Stadt/Washington - Zwei in Mexiko entführte US-Bürger sind getötet worden. Zwei andere wurden lebend gefunden, einer mit Verletzungen, wie die mexikanischen Behörden mitteilten. „Krankenwagen und Sicherheitskräfte sind unterwegs“, sagte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas, Américo Villarreal, bei einem live übertragenen Telefongespräch mit Präsident Andrés Manuel López Obrador. Ein Verdächtiger wurde nach Angaben des Staatschefs festgenommen.

Die US-Amerikaner waren am Freitag für eine kosmetische Operation über die Grenze gefahren, wie Medien unter Berufung auf Angehörige berichteten. In der Grenzstadt Matamoros wurden sie von Bewaffneten angegriffen und entführt. Eine Mexikanerin kam dabei ums Leben.

Das US-Außenministerium bestätigte am Dienstag in Washington den Tod der zwei US-Bürger und teilte mit, die beiden anderen seien mittlerweile zurück in die USA gebracht worden. An der Rückführung der sterblichen Überreste der zwei Getöteten werde noch gearbeitet, sagte Ministeriumssprecher Ned Price. Die Ermittlungen zu dem Fall stünden noch ganz am Anfang. Weitere Informationen dazu könnten die US-Behörden erst später mitteilen.

Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, sprach von einem „schrecklichen Vorfall“. Er sagte, die US-Seite arbeite mit den mexikanischen Behörden daran, mehr über die Geschehnisse in Erfahrung zu bringen. „Angriffe auf US-Bürger sind inakzeptabel, ganz gleich, wo und unter welchen Umständen sie stattfinden“, betonte er. dpa