Zwei Frauen in Berlin getötet - Fahndung nach Tätern

Teilen

Die Berliner Polizei ermittelt in zwei Fällen von Gewalttaten: Zwei Frauen sind dadurch zu Tode gekommen. © Monika Skolimowska/dpa

Zwei tote Frauen in Berlin - beide wurden wohl Opfer von Gewalttaten. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Nach zwei Gewalttaten in Berlin, bei denen jeweils eine Frau getötet wurde, fahndet die Polizei nach den Tätern. Eine 61-Jährige wurde in der Nacht zum Freitag in Berlin-Schöneberg tot gefunden - in einer Tordurchfahrt auf dem Boden liegend. Sie sei an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei mit. Die Frau hatte demnach schwere Verletzungen am Hals. Nach einem Bericht der „Berliner Morgenpost“ soll es sich um eine Gastronomin handeln. Laut „B.Z.“ prüft die Polizei eine Beziehungstat. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Mittwochabend war die Leiche einer 85-Jährigen in Berlin-Köpenick gefunden worden. Eine Nachbarin hatte die Polizei verständigt, dass die Seniorin tot in ihrem Haus liege. Auch in diesem Fall gingen die Ermittler aufgrund der Situation vor Ort von einer Gewalttat aus. Die Obduktion der Leiche der Frau habe diese Annahme bestätigt, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mit. Nach einem „B.Z.“-Bericht lebte die 85-Jährige nach dem Tod ihres Mannes allein in dem Haus.

Mit Verweis zu den laufenden Ermittlungen machte der Staatsanwaltschafts-Sprecher am Freitag zunächst keine Angaben zu möglichen Verdächtigen oder dem jeweiligen Tathergang in den beiden Fällen. dpa