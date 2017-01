Zwei Astronauten meistern ersten Außeneinsatz des Jahres

„Teamwork“ auf der ISS

Für die Besatzung der Raumstation ISS beginnt 2017 mit Wartungsarbeiten im All. Der erste Außeneinsatz des Jahres verläuft routiniert. Schon nächste Woche soll auch der Franzose Pesquet zum ersten Mal die ISS verlassen.

Moskau - Bei mehrstündigen Außenarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS haben zwei US-Astronauten wichtige Wartungsarbeiten verrichtet. Nach gut sechs Stunden im freien Weltall kletterten ISS-Kommandant Shane Kimbrough und Astronautin Peggy Whitson am Freitag wieder zurück durch die Schleuse in den Außenposten der Menschheit, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Die beiden Astronauten montierten unter anderem drei neue Lithiumionen-Batterien. Dafür entfernten sie alte Nickel-Wasserstoff-Zellen. Diese waren mehr als zehn Jahre im Einsatz und sollen nicht mehr verwendet werden, wie die Agentur Tass meldete.

Da Kimbrough und Whitson ihre geplanten Arbeiten routiniert etwa eine Stunde früher als erwartet erledigt hatten, gab ihnen die Bodenkontrolle weitere Wartungsaufgaben. Unter anderem verlegten sie ein Netzwerkkabel und demontierten eine Außenlampe.

Auf Bildern im Internet war zu sehen, wie Kimbrough und Whitson sich in ihren weißen Raumanzügen an Griffen auf der Außenwand der ISS entlang hangelten. „Peggy und Shane managen ihren Ausstieg perfekt“, schrieb ihr französischer Kollege Thomas Pesquet von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa bei Twitter. „Ein Außeneinsatz ist Teamarbeit“, meinte er. Pesquet hatte ihnen zuvor beim Anziehen der Anzüge geholfen. Am kommenden Freitag (13.1.) sollen Kimbrough und Pesquet die Arbeiten bei einem weiteren Außeneinsatz fortsetzen.

Für Pesquet wird dies der erste Ausstieg in den Weltraum in seiner Karriere sein. Er veröffentlichte bei Twitter mehrere Fotos, auf denen er bereits den Raumanzug für seinen Einsatz kommende Woche testete. Pesquet war Mitte November gemeinsam mit Whitson vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gestartet.

Kimbrough arbeitete zum dritten Mal im freien Weltall, für Whitson war es bereits der siebte Außeneinsatz. Whitson dürfte bei ihrer für 15. Mai geplanten Rückkehr zur Erde den Rekord für den längsten Aufenthalt eines US-Bürgers im All aufstellen. Den bisherigen US-Rekord hält der Astronaut Jeff Williams mit 534 Tagen. Die 56-Jährige Biologin Whitson ist zudem die älteste Frau im All. Neben Kimbrough, Whitson und Pesquet arbeiten derzeit auch drei russische Kosmonauten in dem fliegenden Labor rund 400 Kilometer über der Erde.

dpa