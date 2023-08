Todesdrama in der Luft: Pilot geht auf Toilette, kollabiert und stirbt

Von: Martina Lippl

Auf einem Flug von Miami nach Santiago de Chile verlässt einer der beiden Kapitäne das Cockpit. Kurz darauf wird er für tot erklärt.

Miami – An Bord eines Flugzeuges der Airlines LATAM ist es zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Der Flug LA-505 befand sich laut The Aviation Herald nördlich von Panama City (Panama) als das Flugzeug außerplanmäßig zum Flughafen Tocumen nach Panama City einschlug und meldete, dass „einer der beiden Kapitäne an Bord außer Gefecht gesetzt sei“.

Medizinischer Notfall über den Wolken: Pilot geht auf Toilette und kollabiert

Das LATAM-Flugzeug landete demnach etwa 28 Minuten später sicher auf der Landebahn 03L von Panama City. „Der Kapitän wurde bei der Ankunft für tot erklärt“. Nun werden weitere Details in den Medien bekannt.

Der LATAM-Flug 505 war vom Miami International Airport (MIA) gegen 10 Uhr (Ortszeit) gestartet. Die Boeing 787-9 war laut verschiedenen Medienberichten auf dem Weg nach Santiago de Chile bereits drei Stunden in der Luft, als einer der beiden Flugkapitäne auf der Toilette zusammenbrach und starb. Der andere Kapitän und der Copilot landeten die Maschine sicher in Panama City (Panama), wie auch das Flugportal avitation24.be, schreibt.

Todesdrama in der Luft: Crew versucht Leben des Kapitäns zu retten

Die Crew habe während der Umleitung versucht, den Piloten wiederzubeleben. Offenbar ohne Erfolg. Bei der Ankunft am Flughafen von Panama City sei der Kapitän für tot erklärt worden, berichtet der The Aviation Herald. Das Nachrichtenportal für sicherheitsrelevante Ereignisse und Nachrichten in der Luftfahrt habe zudem erfahren, dass einer der Kapitäne an Bord während des Fluges handlungsunfähig geworden war.

Tragödie in Flugzeug: Passagiere stranden in Panama und beschweren sich

Statt in Santiago de Chile landeten die Passagiere in Panama. In dieser Ausnahmesituation fühlten sich einige von der Airline völlig im Stich gelassen. Ein Twitter (X)-Nutzer postet: „Latam Flug LA505, Miami nach Santiago, Passagiere in Panama abgesetzt, es gibt kein Latam-Personal und sie geben keine Informationen, Familien mit Kindern, offenbar ist der Pilot gestorben!!! Wir sind schon mehr als 5 Stunden unterwegs und nichts ist klar …“

In den Kommentaren reagieren einige auf diese Worte mit Unverständnis. Fordern Mitgefühl und mehr Respekt von dem Passagier, der sich beschwert und der dankbar dafür sein sollte am Leben zu sein – „niemand wollte sterben und niemand wollte sie dort zurücklassen“.

Airlines LATAM bestätigt Tod des Piloten

Nach lokalen Medienberichten bestätigte LATAM Airlines den Tod des Piloten und teilte mit, dass der Pilot mehr als 25 Jahre für die Fluggesellschaft gearbeitet habe. In einem offiziellen Statement der Fluggesellschaft heißt es demnach: „Wir sind zutiefst betroffen von diesem Ereignis und sprechen der Familie unseres Mitarbeiters unser tiefes Mitgefühl aus.“

„Wir schätzen seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit und seinen bedeutenden Beitrag, der stets durch sein Engagement, seine Professionalität und seine Hingabe gekennzeichnet war.“ Und weiter heißt es in der Erklärung, die auch aviationa2z.com zitiert : „Während des gesamten Fluges wurden alle erforderlichen Sicherheitsprotokolle eingehalten, um das Wohlergehen des betroffenen Piloten zu gewährleisten.“

