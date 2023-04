Schweres Zugunglück in den Niederlanden: Mindestens ein Toter und rund 30 Verletzte

Von: Kai Hartwig

Teilen

In den Niederlanden kam es bei Voorschoten zu einem Zugunglück. © Josh Walet/Anp/imago

Bei einem Zugunglück in den Niederlanden stirbt eine Person, es gibt zahlreiche Verletzte. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

München/Voorschoten – Am Dienstagmorgen (4. April) hat sich in den Niederlanden ein schweres Zugunglück ereignet. Laut ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurden rund 30 Personen verletzt. Eine Feuerwehrsprecherin teilte am Dienstag im Radio mit, dass insgesamt 19 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden seien.

Zugunglück in den Niederlanden: Güterzug und Passagierzug krachen laut Augenzeugen gegen Baukran

Der Unfall ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Strecke von Leiden nach Den Haag beim Ort Voorschoten. Die Unglücksursache war zunächst noch unklar. Nach Angaben von Augenzeugen sollen ein Güterzug und ein doppelstöckiger Passagierzug gegen einen Baukran gestoßen sein. Der Passagierzug soll nach Angaben der Feuerwehr und der Bahn entgleist sein. Einige Wagen waren umgestürzt. Auf Bildern vom Unfallort war zu sehen, wie der vorderste Wagen entgleiste. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete, dass ein weiterer Wagen Feuer fing.

Rund zehn Passagiere waren von Anwohnern aufgenommen worden. Es handelt sich um eine sehr stark befahrene Strecke von Amsterdam nach Den Haag. (kh mit dpa/afp)