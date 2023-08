Tote bei Zugunglück in Norditalien – Arbeiter auf Gleisen erfasst

Von: Martina Lippl

Teilen

Fünf Tote bei schwerem Zugunglück in Italien: Kurz vor Mitternacht erfasste ein Zug fünf Männer. Das jüngste Opfer ist 22 Jahre alt. © IMAGO/Tirno Romano

Schreckliches Zugunglück in Italien. Auf der Strecke zwischen Mailand und Turin sind fünf Menschen bei Gleisarbeiten ums Leben gekommen.

Brandizzo – Kurz vor Mitternacht (30. August) sind fünf Arbeiter in Italien von einem Zug erfasst und getötet worden. Der tödliche Unfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Brandizzo, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Vermutlich führte ein Kommunikationsfehler zu dem tragischen Unglück.

Tote bei Zugunglück in Norditalien – Arbeiter auf Gleisen erfasst

Die Mitarbeiter eines Unternehmens waren gerade dabei, Schienen zu ersetzen. Der vorbeifahrende Zug auf Gleis 1 überfuhr und tötete die Arbeiter noch an der Unfallstelle. Die Opfer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren starben sofort beim Aufprall. Zwei weitere wurden verletzt.

Die Lokomotive transportierte mehrere leeren Waggons eines Personenzugs von Alessandria Richtung Turin ins Depot. Nach ersten Ermittlungen soll der Zug mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 km/h unterwegs gewesen sein. Der Lok-Führer des Zugs stehe unter Schock.

„Wir hörten einen verheerenden Knall“

„Wir hörten einen verheerenden Knall, einen unglaublichen Lärm. Wir rannten los, um zu sehen, was passiert war, und in der Zwischenzeit landeten Teile des Zuges auf Autos, die geparkt waren“, berichtete ein Zeuge, der sich mit einigen Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielt, ist bei oe24.at zu erfahren.

Tragisches Zugunglück in Italien: Ein Zug erfasste und tötete fünf Menschen bei Schienenarbeiten am Bahnhof Brandizzo. © IMAGO/Tino Romano

Schweres Zugunglück mit fünf Toten in Italien – Ursache der Tragödie noch unklar

Der Unfall ereignete sich in der 9000-Einwohner-Gemeinde Brandizzo, die 20 Kilometer von Turin entfernt liegt. Der Bürgermeister von Brandizzo, Paolo Bodoni, reagierte erschüttert auf das schwere Unglück mit fünf Toten. „Unsere Gedanken sind heute bei den Familien der betroffenen jungen Menschen“, sagte Bodoni laut Ansa. Dies sei eine Tragödie für die ganze Gemeinde.

„Nach dem, was ich von den anwesenden Arbeitern gehört habe, scheint es ein Kommunikationsproblem zwischen dem Team vor Ort und denjenigen gegeben zu haben, die die Arbeiten koordinieren sollten. Aber es wird die Justiz sein, die Licht in die Geschehnisse bringen wird“, so Bodoni.

Nach dem tödlichen Unfall ist eine Debatte über Sicherheit am Arbeitsplatz entbrannt. Um Geld zu sparen, würden Unternehmen die Gesundheit und das Leben von Arbeitnehmern riskieren. Die Bahngewerkschaft Usb ruft alle Bahnbeschäftigten zu einem 24-stündigen Streik auf. Aus Protest gegen die „kriminelle Absenkung des Arbeitsschutzes“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nach verheerenden Zugunglück in Griechenland im März 2023 mit vielen Toten kam es zu Protesten. Menschen gingen auf die Straße, um gegen den maroden Zustand der griechischen Eisenbahnen zu protestieren.(ml)