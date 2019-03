Nach Stromausfall: Dutzende aus Tiroler Zugspitzbahn gerettet

Stundenlange Rettungsaktion

+ © dpa / Zoom.Tirol 82 Menschen saßen nach einem Stromausfall in einer Gondel fest und mussten nach und nach auf den Berg gebracht werden. © dpa / Zoom.Tirol

Stundenlang saßen 82 Menschen in einer Gondel der Zugspitzbahn fest. Sie mussten am Mittwochabend aus der Tiroler Zugspitzbahn gerettet werden.

Vier Stunden waren 82 Menschen in einer Gondel der Zugspitzbahn eingeschlossen

Die Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald hatte eine Rettungsaktion am Mittwochabend ausgelöst.

Wann die Tiroler Zugspitzbahn den Betrieb wieder aufnimmt, ist noch unklar.

Ehrwald - Ein Stromausfall hat am Mittwochnachmittag die Zugspitzbahn im österreichischen Ehrwald zum Stehen gebracht und eine stundenlange Rettungsaktion ausgelöst. Eine von zwei Gondeln sei mit 82 Personen besetzt gewesen, sagte ein Polizeiinspektor aus Lermoos im Bezirk Reutte in Tirol am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Lesen Sie auch: Nach tödlichem Absturz beim Eisklettern: 52-jähriges Opfer stammt aus Bayern

Stromausfall bei Tiroler Zugspitzbahn: Umgestürzter Baum Grund für Stromausfall

Die Bahngäste wurden demnach mit einer Bergegondel nach und nach auf den Berg gebracht, von dort dann mit der Bergbahn auf deutscher Seite ins Tal und von dort mit Bussen zurück nach Österreich gefahren. Das Ganze habe fast vier Stunden gedauert - von etwa 16.20 Uhr bis kurz nach 20 Uhr.

Die „Tiroler Tageszeitung“ zitierte den Zugspitzbahn-Chef Franz Dengg mit den Worten, dass ein umgestürzter Baum in die Leitung gefallen sei und zu dem Ausfall der Bahn geführt habe.

+ Stromausfall Tiroler Zugspitzbahn: Busse holen gerettet Passagiere an der Station der Zugspitzbahn ab. © dpa / Zoom.Tirol

Nach dem Stromausfall bei der Tiroler Zugspitzbahn ist noch unklar, wann die Bahn wieder in Betrieb geht. Sicher sei, dass die Bahn am Donnerstag noch nicht fahren wird, teilte eine Sprecherin mit.

Lesen Sie auch: Bauarbeiter entdecken Leiche in Kiesgrube: Polizei gibt neue Details bekannt

Die Bergung der Menschen aus einer Gondel der #Zugspitzbahn ist abgeschlossen. Fast vier Stunden lang hatten die mehr als 70 Menschen ausharren müssen. pic.twitter.com/2bBELy3HZl — BR24 (@BR24) 7. März 2019

dpa