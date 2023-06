Braut flüchtet von arrangierter Hochzeit – und heiratet anderen Mann

Von: Bjarne Kommnick

In Firozabad ist eine Frau von ihrer eigenen Hochzeit geflüchtet, um mit einem anderen Mann durchzubrennen. © imago/Symbolbild

Eine Braut in Indien flüchtet von ihrer eigenen Hochzeit – trotz Widerstand ihrer Familie. Einen Tag später heiratet sie einen anderen Mann.

Firozabad – Mitten während ihrer eigenen Hochzeit hat eine Braut im indischen Firozabad während der Zeremonie die Eheschließung abgebrochen und ist von der Trauung geflüchtet. Nur einen Tag später heiratet sie einen anderen Mann, wie der indische Fernsehsender Odisha TV zuvor berichtet hatte. Der Hintergrund sei laut Berichten der lokalen Medien eine arrangierte Hochzeit gewesen, die von der Braut selbst so nicht akzeptiert wurde.

Braut stoppt eigene Hochzeit – und flieht von der Trauung

Demnach sollte die 24-jährige Braut aus Janpad im Distrikt Firozabad einen noch jugendlichen Jungen heiraten. Das habe ihre Familie so beschlossen, weil sie damit angeblich den Ruf der Familie retten wollte. Doch bis zum Hochzeitstag schien es so, als würde die Braut dabei mitmachen. Am geplanten Termin Ende Mai sei der Bräutigam noch wie geplant im Haus der Braut eingetroffen und die Familien hielten wie gewohnt ihre Hochzeitsrituale ab.

Erst am sogenannten „Saat Pheras“, also ein hinduistisches Ritual, bei dem die angehenden Eheleute siebenmal um ein Feuer gehen müssen, schiebt die Braut den Feierlichkeiten einen Riegel vor. Sie erklärte ihrer Familie, dass der Bräutigam nicht geeignet sei, den Bund für Leben zu schließen. Ihre Familie habe versucht, auf sie einzureden und sie umzustimmen, jedoch sei sie dennoch von der Party geflüchtet, sodass die beiden Familie die Hochzeit abgebrochen hatte. In Moskau hat eine Frau auf sich aufmerksam gemacht, weil sie einen Gegenstand geheiratet hat.

Frau bricht Hochzeit ab – und heiratet einen Tag später einen anderen Mann

Nur einen Tag später entschließt sich die 24-Jährige, einen anderen Mann – ihren eigentlichen Geliebten – zu heiraten. Ihre Familie würde dem neuen Ehemann nun jedoch vorwerfen, dass er der Braut gedroht habe, die arrangierte Hochzeit mit dem arrangierten Bräutigam abzusagen. Zudem soll die Braut laut ihrer Familie absichtlich gelogen haben, um die Ehe abzusagen. Zuletzt geriert auch in Bayern eine Hochzeit in den Mittelpunkt, weil die Braut während der Trauung zusammen gebrochen war.

Arrangierte Ehe ist keine Zwangsheirat

Eine arrangierte Ehe sei jedoch nicht mit einer Zwangsehe gleichzusetzen, wie auch Zeit zuvor berichtet hatte. Bei einer arrangierten Ehe müsse man demnach den vorgeschlagenen Partner nicht heiraten. In Studien zu dem Thema würde klar zwischen arrangierter Ehe und einer Zwangsheirat unterschieden. In Indien, wo es zuletzt zu einem schweren Zugunglück gekommen ist, würden noch 90 Prozent aller Ehen mithilfe der Eltern geschlossen werden.