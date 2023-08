Einzigartige Merkmale

In einer Höhle auf Mallorca wurden zwei neue Wurmarten gefunden. Eins der seltsamen Lebewesen ist mit einer Abstammungslinie aus den Tiefen des Pazifiks verwandt.

Palma – Im vergangenen Jahr filmten Forscher vor der Küste Mallorcas einen Hai, der lange als ausgestorben galt. Nun hat ein Forscherteam in Höhlen auf der Baleareninsel nie zuvor beschriebene Würmer gefunden. Die Exemplare weisen einzigartige Merkmale auf, die sie von den bereits bekannten Polychaeten, also sogenannten Vielborstern, unterscheiden. Einer besitzt ein gut sichtbares, rot pigmentiertes Gehirn und „papageienförmige“ Kiefer, der andere hat zahlreiche lange Tentakel, mit denen er Nahrung aufnimmt.

+ In einer Höhle auf Mallorca wurden zwei neue Wurmarten gefunden. Eins der Tiere ist mit einer Abstammungslinie aus den Tiefen des Pazifiks verwandt. © María Capa/CEAB-CSIC

Würmer mit sichtbarem Gehirn: Forscher machen sensationellen Doppel-Fund auf Mallorca

Die Geschichte der Entdeckung begann im Jahr 2019 mit einer ersten wissenschaftlichen Tauchexpedition, in die weit vom Meer entfernte und schwer zugängliche Anchialine-Höhle auf der Insel Mallorca, wo Touristen bis zu 36.000 Euro Strafe für „Balconing“ zahlen müssen, heißt es in einer Mitteilung des Blanes Centre for Advanced Studies (CEAB).

Diese Arten von Höhlen liegen weit vom Meer entfernt, sind aber mit Wasser gefüllt, das in zwei Schichten verteilt ist: Die obere Schicht stammt vom Regen, also von der Oberfläche. Das untere Wasser ist Meerwasser und gelangt durch langsame Filtration aus dem Meer. Solche Höhlen ist sehr schwer zugänglich, haben kein natürliches Licht und enthalten aufgrund ihrer Isolation nur wenige Nährstoffe und gelösten Sauerstoff im Wasser. Der Zugang und das Überleben von Organismen in dieser Umgebung ist sehr begrenzt. Doch tatsächlich fanden die Forschenden hier, achtzehn Meter tief, unter den Sedimenten der Höhle, die bisher unbekannten Lebewesen.

+ Ein Forscherteam entdeckte in Höhlen zwei neue Ringelwurm-Arten (Polychaeten). © María Capa/CEAB-CSIC

Augen, mit rot leuchtendem Gehirn: Forscher entdecken neue Wurm-Arten in Höhle auf Mallorca

Das Forschungsteam unter der Leitung von Dr. María Capa von der Universität der Balearen (UIB) und des Meeresforschungsinstituts Imedea-CSIC beschreibt in seiner imZoological Journal veröffentlichten Arbeit den Sensationsfund der eigenartigen Tiere, die wie Sandwürmer, die meist im Verborgenem unter dem Sandstrand lauern, zu den Polychaeten gehören.

Der erste Borstenwurm gehört zu einer bisher unbekannten Art. Seine Morphologie unterscheidet sich von allen bekannten Arten und Gattungen. Für ihn musste darum sogar eine ganz neue Gattung geschaffen werden. Der Ringelwurm misst etwa zwei Zentimeter, hat keine Augen und ist fast durchsichtig, sein Gehirn ist sichtbar und „tiefrot pigmentiert“. Sein Rücken ist mit Schuppen bedeckt, wie bei den anderen Mitgliedern der Gruppe, die als „Schuppenwürmer“ bekannt sind. Darüber hinaus verfügt er über zwei Paar „papageienförmige“ Kiefer.

Obwohl das Tier im Sediment lebt, konnte es auftauchen und mit sinusförmigen Bewegungen schwimmen. Überraschenderweise ist dieser Ringelwurm mit Abstammungslinien verwandt, die in den Tiefen des Pazifiks und auf dem Festlandsockel der Antarktis leben. Dies deute auf eine möglicherweise sehr alte Verbindung hin, als die Kontinente noch völlig anders lagen, erklären die Wissenschaftler.

Es gibt Orte wie diese Höhlen, die noch sehr unbekannt sind. Es ist wichtig, sie zu kennen, um sie wertzuschätzen und zu schützen, insbesondere im Kontext des Klimawandels, der den Fortbestand dieser interessanten Ökosysteme gefährden könnte.

Spanische Forscherinnen entdecken völlig neuen „Spaghettiwurm“

Bei der zweiten Entdeckung handelt es sich um eine bereits bekannte Gattung, aber die Art ist neu und noch nie zuvor beschrieben. Das Tier gehört zur Gruppe der „Spaghettiwürmer“, da er in Röhren lebt, die aus den umgebenden Sedimenten bestehen, und unter normalen Bedingungen nur seine zahlreichen langen und dünnen Tentakel zu sehen sind, mit denen er Nahrung aufnimmt. Er misst etwa fünf Zentimeter, sein Körper ist sehr weich und kann sich stark zusammenziehen und dehnen. Er ist gelb- transparent und könnte biolumineszierend sein, also von selber leuchten, was bei zukünftigen Expeditionen überprüft werden soll.

Forscherin mahnt: Wichtig, neu entdeckte Ökosysteme „wertzuschätzen und zu schützen“

Die Koordinatorin des Balearischen Zentrums für Biodiversität der UIB, Dr. María Capa, betont: „Die Tatsache, dass wir derzeit neue Lebensformen entdecken, bestätigt, dass es Orte wie diese Höhlen gibt, die noch sehr unbekannt sind.“ Es sei wichtig, sie zu kennen, „um sie wertzuschätzen und zu schützen, insbesondere im Kontext des Klimawandels, der den Fortbestand dieser interessanten Ökosysteme gefährden könnte.“

