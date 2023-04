„World Press Photo“: Gewinner-Foto '23 zeigt Leid in Ukraine

Teilen

Das World Press Photo des Jahres zeigt das Leid in der Ukraine. © Evgeniy Maloletka/AP/World Press Photo Foundation/dpa

Das Foto einer Schwangeren, die über Trümmer aus einer Entbindungsstation in Mariupol getragen wird, hat eine Jury beim Wettbewerb „World Press Photo“ mit dem ersten Preis bedacht.

Amsterdam - Ein Foto von der Bergung einer hochschwangeren Frau im zerstörten ukrainischen Mariupol hat den renommierten internationalen Fotowettbewerb „World Press Photo“ gewonnen. Der Ukrainer Evgeniy Maloletka wurde dafür mit dem ersten Preis des renommierten internationalen Fotowettbewerbs „World Press Photo“ ausgezeichnet, wie die Jury am Donnerstag in Amsterdam mitteilte.

Evgeniy Maloletka (r), Associated Press (AP) - Fotograf und Gewinner des Preises für das „World Press Photo“ des Jahres in Amsterdam. © Peter Dejong/AP/dpa

Das Foto vom 9. März 2022 für die Nachrichtenagentur AP hatte weltweit Menschen erschüttert. Es zeigt, wie eine verletzte hochschwangere Frau aus einer bombardierten Entbindungsklinik gebracht wird. Die Frau und ihr Kind starben wenig später.

Diese Aufnahme fange das durch die russische Invasion in die Ukraine verursachte menschliche Leid ein, sagte der Vorsitzende der Jury, Brent Lewis. „Der Tod von beiden, der schwangeren Frau und des Kindes, fasst sowohl viel von diesem Krieg als auch von der möglichen Absicht Russlands zusammen. Wie ein Mitglied der Jury sagte: Es ist, als versuchten sie die Zukunft der Ukraine zu töten.“

60.000 Fotos eingereicht

Die diesjährigen Sieger des Wettbewerbs repräsentieren nach Ansicht der Jury die wichtigsten Themen des Jahres 2022. Aus rund 60.000 Fotos waren die Sieger in mehreren Kategorien ausgewählt worden.

Den Preis für die beste Foto-Story des Jahres erhält Mads Nissen aus Dänemark für eine Serie über die schwierigen Lebensumstände vieler Afghaninnen und Afghanen unter den Taliban. Die Armenierin Anush Babajanyan wurde ausgezeichnet für eine Serie über die durch den Klimawandel verschlimmerte Wasserkrise in Zentralasien. Der Ägypter Mohamed Mahdy gewann einen Preis für ein Dokumentationsprojekt über ein Fischerdorf in Alexandria.

Mehr als 3700 Fotografen aus 127 Ländern hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Zunächst hatten regionale Jurys in mehreren Kategorien Siegerfotos für ihre jeweilige Region ausgewählt. Alle ausgezeichneten Fotos sollen in einer Ausstellung in mehr als 60 Städten weltweit gezeigt werden. Als erste wird die Ausstellung in Amsterdam am 22. April eröffnet. dpa